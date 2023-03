„ZIB Spezial“ mit erster Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Österreichischen Parlament

Am 30. März um 9.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals per Videozuschaltung im Österreichischen Parlament sprechen. Selenskyj wird die Rede im Rahmen einer „parlamentarischen Veranstaltung“ abhalten. In einer 90-minütigen, von Alexandra Wachter präsentierten „ZIB Spezial“ am Donnerstag, dem 30. März 2023, um 9.00 Uhr in ORF 2 analysieren „ZIB“-Innenpolitik-Chef Hans Bürger und „ZIB“-Außenpolitik-Chef Johannes Marlovits die brisante Rede, ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz berichtet live von der aktuellen Lage in der Ukraine.

ORF III übernimmt die Rede aus dem Parlament zeitgleich (verfügbar im Zweikanalton) und zeigt danach, ab ca. 10.00 Uhr, eine gekürzte Fassung der Dokumentation „Krieg in der Ukraine – Das Jahr, das die Welt veränderte“ von Christian Wehrschütz. Anschließend, ab ca. 11.00 Uhr, überträgt „Politik live“ die Nationalratssitzung.

