Grant Thornton verzeichnet erneut Umsatzwachstum

Der Umsatz des globalen Grant Thornton-Netzwerks wuchs im vergangenen Geschäftsjahr um 13,7 % auf 7,2 Mrd. USD. Auch Grant Thornton Austria verzeichnete ein solides Wachstum.

Wir sind stolz darauf, an allen Standorten und in all unseren Geschäftsbereichen mit Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen gewachsen zu sein. Dies ist eine Bestätigung für unsere Investitionen in eine stabile und nachhaltige Entwicklung von Grant Thornton Austria Marlene Halikias, Head of Advisory bei Grant Thornton Austria 1/2

Eine solch erfolgreiche Entwicklung ist in erster Linie durch das Engagement unserer mittlerweile fast 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich Marlene Halikias, Head of Advisory bei Grant Thornton Austria 2/2

Wien (OTS) - Im aktuellen globalen Ranking des International Accounting Bulletin (IAB) liegt das Grant Thornton-Netzwerk – gemessen an den Umsätzen der Mitgliedsfirmen – auf dem sechsten Platz. Auch Grant Thornton Austria blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2021/2022 zurück. „ Wir sind stolz darauf, an allen Standorten und in all unseren Geschäftsbereichen mit Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen gewachsen zu sein. Dies ist eine Bestätigung für unsere Investitionen in eine stabile und nachhaltige Entwicklung von Grant Thornton Austria “, sagt Marlene Halikias, Head of Advisory bei Grant Thornton Austria. „ Eine solch erfolgreiche Entwicklung ist in erster Linie durch das Engagement unserer mittlerweile fast 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich .“

„Neben unseren klassischen Services in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, konnten wir unser Advisory-Portfolio in 2022 wesentlich erweitern und bieten hier in den Bereichen Sustainability Services, Digitalisierung, Forensic Services, Cyber Security sowie Deal Advisory fundierte Leistungen an“, ergänzt Halikias.

Mehr als die Hälfte (57 %) der Grant Thornton-Mitgliedsfirmen verzeichneten im letzten Geschäftsjahr ein zweistelliges Wachstum. Auf regionaler Ebene führte die Region Nord- und Südamerika das starke Wachstum an (+16,2 % auf 3,3 Mrd. USD), gefolgt von Asien-Pazifik (+13,5 % auf 1,3 Mrd. USD) und der EMEA-Region (+11 % auf 2,6 Mrd. USD). In den Dienstleistungsbereichen liegt die Beratung an erster Stelle (+18,1 % auf 2,7 Mrd. USD), gefolgt von der Steuerberatung (+12,3 % auf 1,5 Mrd. USD) und der Wirtschaftsprüfung (+10,9 % auf 2,9 Mrd. USD). Die Gesamtzahl der Beschäftigten stieg von 62.000 auf 68.000, was die kontinuierlichen Investitionen des Netzwerks in seine Mitarbeiter:innen und sein Engagement für eine vielfältige und integrative globale Kultur widerspiegelt.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Accounting und Advisory. Rund 240 Mitarbeiter:innen betreuen in Wien, Wiener Neustadt und Klagenfurt am Wörthersee Unternehmen aller Größenklassen: Vom Startup bis zum börsennotierten Unternehmen. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen. Mit mehr als 68.000 Mitarbeiter:innen in rund 150 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. www.grantthornton.at

Weitere Informationen grantthornton.at

Rückfragen & Kontakt:

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen

Julia DiFranco | Leitung Marketing & Communications

Tel. +43 (0)664 88 23 63 09

julia.difranco @ at.gt.com