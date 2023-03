oecolution austria startet neuen Klima-Podcast „œco? Logisch!“

Ab sofort online auf Spotify und Apple Podcast - Folge 1 mit Prof. Dr. Jochem Marotzke

Wien (OTS) - oecolution austria startet ab sofort einen eigenen Klima-Podcast mit dem Titel „œco? Logisch!“. oecolution-Geschäftsführerin Elisabeth Zehetner spricht in dem neuen Podcast mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Wissenschaft und Praxis über die drängendsten Fragen rund um das Thema Klimawandel und diskutiert mit ihnen die neuesten Entwicklungen und Fortschritte in diesem Bereich. „Klima-Podcasts gibt es viele, wir aber wollen mit unserem Podcast zusammenbringen, was für eine gute Zukunft zusammengehört - Ökonomie und Ökologie“, so Zehetner. Die ersten Gespräche sind ab sofort auf Spotify und Apple Podcast abrufbar, in weitere Folge werden die Gespräche im Monatsrhythmus veröffentlicht.

Folge 1 mit Prof. Dr. Jochem Marotzke, Klimaforscher und IPCC-Bericht-Leitautor

Erst vergangene Woche wurde der Synthesebericht des Weltklimarats (IPCC) veröffentlicht. Für die erste Folge hat oecolution austria einen hochkarätigen Gast gewinnen können. Prof. Dr. Jochem Marotzke ist einer der renommiertesten deutschen Klimaforscher und einer der Leitautoren des 6. IPCC-Sachstandsberichts. „Ist die 1,5 Grad Celsius-Marke des Pariser Abkommens noch zu schaffen? Welche Rolle spielen die immer wieder genannten Kippunkte? Steuern wir mit Tempo 100 auf eine Katastrophe zu oder gibt es Grund zur Hoffnung? Diese und viele weitere Themen haben wir mit Prof. Dr. Jochem Marotzke besprochen“, so Zehetner.

Ausblick auf die kommenden Folgen

Die Gesprächspartner:innen der kommenden Folgen sind Dr. Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und ehemaliger Minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, zum Spannungsfeld Wissenschaft und Politik, Dr. Bettina Fuhrmann, Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien, zur Fragestellung „Wie wichtig sind Finanz- und Wirtschaftsbildung für den Klimaschutz“ und Dr. Berthold Lindner, Gründungspartner der Kanzlei Lindner Stimmler Rechtsanwälte und Experte im Umwelt- und Nachhaltigkeitsrecht, zu den Herausforderungen bei Projektumsetzungen im Energie-, Industrie- und Infrastrukturbereich.



