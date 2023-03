Eurovision Song Contest 2023: „ESC – Der Countdown“ und „ ESC – Die Aftershow“ live aus Liverpool am 13. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - Zum ersten Mal können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gemeinsam auf das Finale des Eurovision Song Contests einstimmen – und es auch zusammen ausklingen lassen. Als Rahmensendungen des großen Finales am Samstag, dem 13. Mai 2023, werden „ESC – Der Countdown” (20.15 Uhr) und „ESC – Die Aftershow” (0.45 Uhr) live aus dem Tate Museum in Liverpool gleichzeitig in ORF 1, ARD und SRF 1 gezeigt. Die beiden Eurovisionsshows werden von Barbara Schöneberger moderiert. Dazwischen ist live ab 21.00 Uhr das Finale des Eurovision Song Contest zu sehen.

Moderatorin Barbara Schöneberger begrüßt für die Shows im Herzen von Liverpool ehemalige ESC-Teilnehmer/innen und prominente ESC-Fans aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Mit dabei sind auch die diesjährigen Vertreter/innen der drei Länder: das österreichische Duo TEYA & SALENA, die deutsche Band „Lord Of The Lost“ und der Schweizer Sänger Remo Forrer.

Der Eurovision Song Contest in ORF 1

Das größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne: Das erste Semifinale steht am Dienstag, dem 9. Mai, das zweite Semifinale – mit Österreichs Vertreterinnen TEYA & SALENA mit Startnummer 13 – am Donnerstag, dem 11. Mai, und das Finale am Samstag, dem 13. Mai, live aus Liverpool jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

Die beiden Semifinal-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Am Finalabend führt Barbara Schöneberger durch die beiden ORF/ARD/SRF-Rahmensendungen „ESC – Der Countdown” (20.15 Uhr) und „ESC – Die Aftershow” (0.45 Uhr) live aus dem Tate Museum in Liverpool.

