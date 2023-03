JP Immobilien: Erfolgreich ins Jahr 2023

Wiener Immobilienentwickler kauft eines der schönsten Häuser Wiens

JP Immobilien starker Partner in Wien

Historisch wertvolles Zinshaus unweit des Wiener Rathauses für knapp 40 Millionen erworben

2022 insgesamt 15 Zinshäuser in innerstädtischen Top-Lagen gekauft

JP Immobilien hat sein Zinshaus-Portfolio durch den Kauf eines Prachtbaus erweitert. Das aus dem Jahr 1887 stammende Haus Reichsratsstraße 13 im ersten Bezirk nahe Parlament, Wiener Rathaus und der Universität gehört mit seiner großzügigen Bauweise und der wunderschönen Fassade zu den Juwelen der Stadt. Das freistehende Arkadenhaus wurde von Emil von Förster begonnen und von Dionys Milch fertiggestellt. Es sticht durch seinen, für das Wiener Rathausviertel typischen Arkadengang mit Kreuzrippengewölbe hervor.

Mit diesem Erwerb um knapp 40 Millionen Euro hat JP Immobilien ein erfolgreiches Ankaufsjahr begonnen. Insgesamt hat das Unternehmen von 2022 bis heute 15 Zinshäuser gekauft und seine Rolle als verlässlicher Partner am Wiener Immobilienmarkt weiter ausgebaut.

„Wir haben uns dazu entschlossen, weiterhin große Summen in Wien zu investieren, auch um zu zeigen, dass wir ein verlässlicher und finanzstarker Partner in unserer Stadt sind. Wien hat großes Entwicklungspotential und wir sind überzeugt davon, dass die Wiener Zinshäuser werthaltige Investitionen sind, die ihre Preise auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten halten“ , so Reza Akhavan, geschäftsführender Gesellschafter von JP Immobilien.

Das Wiener Unternehmen ist darauf spezialisiert, eine langfristig positive Entwicklung der von ihm erworbenen Häuser einzuleiten. Die Häuser werden mit großem Aufwand aktiv bewirtschaftet und auf den höchsten Standard gebracht.

Über JP Immobilien



Die JP Immobilien Gruppe ist in vier Kerngeschäften beheimatet – Vermarktung mit jährlich rund 600 Objekten, Investment mit Schwerpunkt Zinshäuser mit derzeit rund 120 Zinshäuser im Eigentum, Bauträger wo derzeit rund 200.000 m2 entwickelt und jährlich rund 300 Wohnungen errichtet werden und Hospitality mit einem derzeitigen Bestand von 17 Hotels mit 2.376 Zimmern in europäischen Städten.

