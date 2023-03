„WienerSommerLernen“ – Stadt präsentiert neues Sommerlernpaket für Schüler*innen

In den Ferien gibt es für 8.000 Pflichtschüler*innen kostenlose Lernförderangebote mit dem Schwerpunkt auf Deutsch. Umgesetzt werden sie von Interface Wien und den Wiener Volkshochschulen.

Wien (OTS) - Unter dem Titel „WienerSommerLernen“ präsentierte die Stadt Wien heute das neue Sommerlernpaket für Wiener Schüler*innen. Der Fokus des Pakets liegt auf der zusätzlichen Deutschförderung für Wiener Pflichtschüler*innen in den schulfreien Sommermonaten Juli und August. Dafür stehen zwei kostenlose Angebote zur Verfügung. Die Wiener Sommerdeutschkurse, die von Interface Wien durchgeführt werden, sind spezifisch für außerordentliche Pflichtschüler*innen konzipiert. Die Sommerlernstationen, die von den Wiener Volkshochschulen umgesetzt werden und die Förderung von Deutsch, Mathematik und Englisch beinhalten, stehen allen Schüler*innen aus Volksschule, Mittelschule und AHS Unterstufe offen. Die Anmeldung zu beiden Angeboten startet zeitgleich am 2. Mai 2023.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Integration Christoph Wiederkehr: „Mit dem ‚WienerSommerLernen‘ bieten wir für fast 8.000 Pflichtschüler*innen ein kostenloses Lernangebot in den Ferienmonaten an. Es ist wichtig, die schulfreie Zeit zu nutzen, um Schüler*innen beim Aufholen des Lernstoffs zu unterstützen. Nur so können wir die Bildungsgerechtigkeit in Wiens Schulen weiter stärken. Jedes Kind in Wien soll – auch wenn es sich keine teure Nachhilfe leisten kann - die gleiche Chance auf eine gute Bildung bekommen. Hier schafft das niederschwellige Angebot der VHS Sommerlernstationen gezielt Abhilfe.“

Den Anstoß für die neuen Sommerdeutschkurse gab eine Empfehlung des Wiener Integrationsrates (W.I.R), der sich dafür aussprach, die Deutschförderung an Wiener Pflichtschulen zu intensivieren.

„Bildung ist der Schlüssel für gelungene Integration. Die neuen Sommerdeutschkurse unterstützen speziell außerordentliche Schüler*innen dabei, schneller ins Regelschulsystem umzusteigen. Denn junge Menschen werden durch das lange Verweilen in Deutschförderklassen im Schulsystem benachteiligt und ausgegrenzt. Das führt zu verminderten Chancen auf ihrem weiteren Bildungs- und Integrationsweg und dem müssen wir entgegenwirken. Ich erwarte hier auch von der Bundesregierung Vorschläge für verpflichtende Lernhilfe in den Sommermonaten.“

Sommerdeutschkurse für außerordentliche Schüler*innen von Interface Wien

Die Wiener Sommerdeutschkurse, die von Interface Wien in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Wien organisiert und durchgeführt werden, richten sich speziell an außerordentliche Schüler*innen von Volksschulen, Mittelschulen, der AHS-Unterstufe sowie von Polytechnischen- bzw. Fachmittelschulen. Ziel der Kurse ist die Förderung und Vertiefung von Kompetenzen in der deutschen Sprache. Angeboten werden auch Alphabetisierungskurse. Die Kurse finden zwischen 10. Juli und 18. August statt, wobei drei Starttermine angeboten werden. Die Wiener Sommerdeutschkurse dauern jeweils zwei Wochen und finden von Montag bis Freitag zwischen 09:00-12:00 Uhr in Gruppen von max. 16 Schüler*innen statt. Die Inhalte sind pädagogisch auf die Altersgruppe der Schüler*innen zugeschnitten und beinhalten u.a. auch Ausflüge und Exkursionen.

Interface Wien Geschäftsführerin Lejla Sirbubalo: „Die Sommerdeutschkurse helfen Schülerinnen und Schülern dabei, möglichst schnell in den ordentlichen Schulstatus zu wechseln. Durch den Besuch der Kurse können die Deutschkenntnisse zu Beginn des kommenden Schuljahrs erneut überprüft werden und vielen Schülerinnen und Schülern wird die Chance geboten, ihren Bildungsweg ohne Unterbrechungen und sprachliche Barrieren fortzusetzen."

VHS Sommerlernstationen für Deutsch, Mathematik und Englisch

Die VHS Sommerlernstationen sind offen für alle Schüler*innen, die eine Volksschule, Mittelschule oder AHS Unterstufe besuchen und Unterstützung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch benötigen. In den Lernstationen stehen das Üben und Wiederholen der Lerninhalte des vorhergehenden Schuljahres sowie die Vorbereitung auf das folgende Schuljahr im Fokus. Volksschüler*innen lernen in spielerischen Settings Deutsch und Mathematik. Bei den Schüler*innen der Mittelschule oder AHS Unterstufe wird zusätzlich Englisch angeboten. Die Lernstationen finden zwischen 24. Juli und 31. August von Montag bis Donnerstag zwischen 09:00 und 11:00 Uhr (VS) und zwischen 09:00 und 12:00 Uhr (MS, AHS Unterstufe) statt. Die Kursdauer beträgt 1 Woche – maximal können 3 Wochen gebucht werden.

Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen Herbert Schweiger: „Bildung für alle bereitzustellen heißt für uns auch, Kinder unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern dabei zu unterstützen, Spaß am Lernen zu entdecken und einen positiven Schulerfolg zu feiern. Die kostenlose Lernhilfe der VHS im Rahmen des WienerSommerLernens bietet Kindern die Möglichkeit, sich während der Ferien auf das nächste Schuljahr gut vorzubereiten und entlastet gerade in Zeiten hoher Inflation die Eltern. Besonders freut mich, dass wir dank der Unterstützung der Stadt Wien dieses Jahr erstmals auch VHS Sommerlernstationen für Volksschüler*innen anbieten können!“

Zusätzlich gibt es im Strandbad Gänsehäufel, Kongreßbad und Laaerbergbad auch heuer wieder mit den VHS Ferienstationen Spiel, Spaß und Lernen im Freibad mit Fokus auf Sprachförderung und Mathematik. Dieses Angebot steht allen jungen Badbesucher*innen offen.

Anmeldung und Infos

Sommerdeutschkurse für außerordentliche Schüler*innen bei Interface Wien unter www.wienersommerdeutschkurse.at

VHS Sommerlernstationen für VS, MS und AHS Unterstufe unter www.vhs.at/sommerlernstationen

