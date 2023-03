10. Bezirk: Gerhard Ernst liest im Waldmüller-Zentrum

Hommage an Johann Strauss Sohn am 31.3., Info: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - Der Schauspieler und Sänger Gerhard Ernst gehörte rund 20 Jahre dem Ensemble der „Wiener Volksoper“ an, wirkt in Filmen und TV-Produktionen mit, gastiert bei Festivals, spielt Theater und verkörpert in Werbespots den launigen Fleischhauer „Hofstädter“. Am Freitag, 31. März, präsentiert der prominente Künstler ab 18.00 Uhr im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) ein neues Programm zu Ehren von Johann Strauss Sohn (1825 – 1899). Bei der unterhaltsamen Lesung mit Musik begleitet die Pianistin Petra Pawlik-Mayerhofer den Rezitator.

An dem Abend erzählt Gerhard Ernst über das Leben und Schaffen von Strauss Sohn. Der Rückblick reicht von den Anfängen bis zu den Erfolgen des Komponisten und „Walzer-Königs“. Der Eintritt kostet 12 Euro („Musikbeitrag“). Organisator der kurzweiligen Veranstaltung ist der Verein „Kultur 10“. Nähere Informationen und Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 (Roswitha Jarolim), E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Schauspieler Gerhard Ernst (Kittsee 2023): www.sommerfestival.at/gerhard-ernst.html

Schauspieler Gerhard Ernst („Proscenium“): www.proscenium.at/kuenstler/gerhard_ernst.php

Tonsetzer Johann Strauss Sohn (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Johann_Strauss_(Sohn)

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse