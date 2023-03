wean hean: DAS Festival fürs Wienerlied beginnt nach Ostern.

Ab 13. April stellt das Wiener Volksliedwerk die vielen Spielarten und Interpret:innen des Wienerlieds vor.

Wien (OTS) - Das Wienerlied in frischer Panier – neu arrangiert, ungewöhnlich kombiniert und an einzigartigen Spielorten dargeboten. Dafür steht wean hean – DAS Wienerliedfestival, auch in der 23. Auflage veranstaltet vom Wiener Volksliedwerk. Am 13. April wird das Festival bei freiem Eintritt mit einem Konzertreigen junger und etablierter Bands im Wiener Rathaus eröffnet.

Vier Wochen lang präsentieren 70 Künstler:innen Traditionelles, neu Interpretiertes und eigens für wean hean Komponiertes – darunter unter anderem Die Strottern, Traude Holzer, Georg Breinschmid, Thomas Gansch, Tini Kainrath. Die Großteils exklusiv fürs Festival gestalteten Programme finden teilweise an ungewöhnlichen Spielorten, etwa in völliger Dunkelheit bei „Dialog im Dunkeln“ statt.

Das heurige Festival-Programm spiegelt zwei erfreuliche Tendenzen in der Wienerlied-Szene wider: „Fast die Hälfte der Interpretinnen und Interpreten beim Festival sind Frauen. Vor wenigen Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass so viele Künstlerinnen Wiener Musik im Repertoire haben“, erläutert Festival-Produzentin Susanne Rosenlechner. „Außerdem erleben wir einen Generationenwechsel: Das Wienerlied wird wieder jünger.“

Beim Themenschwerpunkt „Wiener Weltausstellung 1873“ wird das Konzertprogramm durch eine Lesung mit Chris Lohner, sowie durch eine Prater-Führung mit dem Podcast-Duo „Erzähl mir von Wien“ ergänzt.

Eröffnung: wean hean. DAS Wienerliedfestival

Das Festival im Wiener Rathaus eröffnen:

* Wiener Tschuschenkapelle

* Stubenfliege im Trio

* Citoller Tanzgeiger mit DeeLinde

* Foische Wiener Schrammeln & Bibiane Zimba

* Ambulantes Wienerlied-Singen mit Herbert Bäuml & Herbert Zotti



Der Eintritt ist frei! Keine Anmeldung notwendig.



Datum: 13.04.2023, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Das wean hean Programmheft gilt als Eintrittskarte für zwei Personen und ist beim Eingang ins Rathaus vorzuweisen. Es werden Programmhefte am Eingang ausgeteilt.

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.weanhean.at

Programm & Karten fürs Festival HIer klicken für weitere Infos

Rückfragen & Kontakt:

wean hean c/o Wiener Volksliedwerk

Mag. Susanne Rosenlechner

Festival-Produzentin



+43 1 416 23 66

office @ weanhean.at



www.weanhean.at

