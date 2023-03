Huawei ist weltweit führend bei Patentanmeldungen

Europäisches Patentamt verzeichnet Wachstum, 4.505 Einreichungen sind auf Huawei zurückzuführen.

Wien (OTS) - Im Jahr 2022 gingen beim Europäischen Patentamt (EPA) 193.460 Anmeldungen ein, was einem Anstieg von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen Rekord darstellt. Der Patentindex 2022 des EPA zeigt, dass die Zahl der Patentanmeldungen im vergangenen Jahr weiter gestiegen ist. Bereits in 2021 hat sie um 4,7 % zugenommen, nachdem sie 2020 leicht gesunken war (-0,6 %). Die steigende Zahl der Patentanmeldungen - ein Frühindikator für die Investitionen der Unternehmen in Forschung und Entwicklung - zeigt, dass die Innovationstätigkeit im vergangenen Jahr trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten auf der ganzen Welt stabil blieb.

Boom bei digitalen Technologien, Batterien und Halbleitern

Die digitale Kommunikation (+11,2 % gegenüber 2021) war auch im vergangenen Jahr der Bereich mit den meisten Patentanmeldungen, dicht gefolgt von der Medizintechnik (+1,0 %) und der Computertechnik (+1,8 %). Der starke Anstieg der Patentanmeldungen im Bereich der digitalen Technologien wirkt sich auch auf viele andere Bereiche wie das Gesundheitswesen, den Verkehr und die Landwirtschaft aus.

Huawei führt Anmeldungs-Ranking an

Die führenden Unternehmen bei Patentanmeldungen beim EPA im Jahr 2022 waren Huawei (Nr. 1 im Jahr 2021), gefolgt von LG (von Platz 3 im Jahr 2021), Qualcomm (Sprung von Platz 7 auf Platz 3), Samsung und Ericsson. Unter den Top Ten befinden sich vier Unternehmen aus Europa, zwei aus der Republik Korea, zwei aus den USA und je eines aus China und Japan.

Starkes Wachstum in China und den USA

Die fünf wichtigsten Herkunftsländer für Patentanmeldungen beim EPA im Jahr 2022 waren die Vereinigten Staaten (rund 25%), Deutschland, Japan, China und Frankreich (siehe Grafik Herkunft der Anmeldungen). Der Anstieg der Anmeldungen im Jahr 2022 ist vor allem auf Anmeldungen aus China (+15,1 % gegenüber 2021) zurückzuführen, die sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt haben, und in geringerem Maße auf Anmeldungen aus den USA (+2,9 %) und der Republik Korea (+10,0 %).

Der vollständige Patentindex 2022 kann unter epo.org/patent-index2022 eingesehen werden.



Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Nikolaus Tuschar

Public Affairs & Communication

+436505468903

nikolaus.tuschar @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterpris