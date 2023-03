Casinos Austria – Österreichische Lotterien: Erste Konzernbilanz unter neuer Führung

Generaldirektor Erwin van Lambaart und Finanzvorstand Martin Skopek präsentieren gute Ergebnisse

Wien (OTS) - In der heutigen Aufsichtsratssitzung präsentierten die Vorstände der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe, CEO Erwin van Lambaart und CFO Martin Skopek, den Jahresabschluss 2022. Es ist die erste Konzernbilanz unter der Führung von CEO van Lambaart, der nun seit einem Jahr die Gesamtverantwortung trägt.

Das Jahr 2022 war geprägt durch die Beendigung der Corona-Maßnahmen hin Richtung Normalität, wobei es aber vor allem im Casino-Geschäft und bei WINWIN mit den VLTs in den ersten Monaten 2022 noch massive Einschränkungen gab. Auf der anderen Seite kamen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und in Folge die Energiekrise und die hohe Inflation hinzu, die das Geschäft der Unternehmensgruppe vor große Herausforderungen stellte.

Der konsolidierte Bruttospielertrag konnte auf 1,42 Mrd. Euro gegenüber 1,15 Mrd. Euro im Vorjahr gesteigert werden. In Folge stieg das Konzernergebnis auf erfreuliche 154 Mio. Euro (2021: 130 Mio.). Mit 690 Mio. Euro an Steuern und Abgaben ist auch weiterhin die Unternehmensgruppe einer der größten Steuerzahler des Landes, womit Österreich der größte Gewinner eines verantwortungsvollen und legalen Glücksspielangebots ist.

„Ich bin stolz, dass es uns gemeinsam mit unseren 3.000 hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen gelungen ist, unsere Unternehmensgruppe stark und stabil durch die nicht einfachen Zeiten zu führen. Es macht sich bezahlt, dass wir ein äußerst attraktiver Arbeitgeber sind. Ich habe mein erstes Jahr im Unternehmen genutzt, um gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Martin Skopek und dem Managementteam eine neue Gruppenstrategie unter dem Titel ´Großes leisten und Gutes tun´ zu erarbeiten. Es ist erfreulich, dass nun die ersten positiven Effekte zu sehen sind“, zeigt sich CEO Erwin van Lambaart zufrieden mit seinem ersten Jahr an der Spitze der Unternehmensgruppe.

„Es ist nicht selbstverständlich, in der aktuellen Situation mit einem Unterhaltungsangebot wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Die konsequente Umsetzung unseres Restrukturierungsprogramms und neue Initiativen haben die Ertragskraft unserer Gruppe steigen lassen, wodurch wir nun für alle anstehenden Herausforderungen gut gerüstet sind. “, kommentiert CFO Martin Skopek die Konzernbilanz.

Verantwortung immer im Zentrum - Playsponsible

Die wesentlichste Säule der Strategie ist der verantwortungsvolle Umgang mit dem sensiblen Thema Glücksspiel. Spielerschutz ist Teil der Unternehmens-DNA, ebenso wie die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung in den wichtigen Lebensbereichen Sport, Kultur, im sozialen Engagement und selbstverständlich in allen Fragen der Nachhaltigkeit. Alleine der österreichische Sport erhält 120 Mio. Euro pro Jahr direkt aus der Geschäftstätigkeit der Österreichischen Lotterien. „Wir stehen für bestmöglichen Spielerschutz. Wir stehen hier an der Spitze der internationalen Glücksspiel-Industrie. Im Lauf des heurigen Jahres werden wir unter dem Begriff ´Playsponsible´ in allen Bereichen der Verantwortung einen neuen Akzent setzen und neue Initiativen, Investitionen und Innovationen auf den Weg bringen, um noch deutlicher zu zeigen, dass die Casinos Austria und Österreichischen Lotterien Gruppe der beste Partner für Österreich im Glücksspiel- und Entertainment-Bereich ist“, gibt van Lambaart einen Ausblick auf Neuerungen im Jahr 2023.

Die Zahlen im Detail:





In Mio. Euro 2022 2021 Veränderung zum Vorjahr in %



Bruttospielerträge

Konzern 1.419,23 1.155,87 22,78



BSE Casinos Austria AG 262,81 125,10 110,08



BSE Casinos Austria

International 204,33 107,39 90,27



BSE Österreichische

Lotterien GmbH 932,15 900,55 3,51



Steuern, Abgaben und

SV-Beiträge in Ö Konzern 690,84 616,70 12,02



Spielabhängige Abgaben 597,89 543,92 9,92



Steuern, Abgaben und

SV-Beiträge 92,95 72,78 27,71



Konzernergebnis 154,49 130,44 18,44



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Konzern 2.993 2.862

in Österreich 2.105 2.079





