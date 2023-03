Alpenverein: Gefälschtes Schreiben in Umlauf

Innsbruck (OTS) - Aktuell ist ein gefälschter Brief in Umlauf, in dem der Österreichische Alpenverein angeblich die "Etablierung einer islamischen Sparte“ im Alpenverein sowie "die Anbringung eines Halbmondes an einem Berggipfel" vorschlägt. Bei dem Brief handelt es sich um eine Fälschung. Dieses gefälschte Dokument wird aktuell u.a. über Instant-Messaging-Dienste (zB WhatsApp) verbreitet.



Derselbe Brief wurde bereits 2006 als Fälschung enttarnt, bei der derzeit in Umlauf befindlichen Datei wurde lediglich das Datum ausgetauscht (optisch einfach erkennbar). Dazu gibt es ein rechtskräftiges Urteil, nachdem ein damaliger Politiker diesen Brief als Anlass für eine Wahlkampfkampagne nutzte. Dieser musste daraufhin öffentlich seine Aussage zurücknehmen, dass es sich um ein Schreiben von Dr. Andreas Ermacora (damaliger Vize-Präsident des Österreichischen Alpenvereins) gehandelt habe. "In der Urteilsbegründung wird ausdrücklich festgehalten, dass der Alpenverein eine unabhängige und parteipolitisch neutrale Organisation ist. Wer diesen Ruf beeinträchtigt, muss mit unserer Gegenwehr rechnen", sagte der heutige Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora damals.



Infos zum Thema auf der Website des Alpenvereins



