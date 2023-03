Staatssekretär Florian Tursky zu Gast in der RTR beim Telekom-Post-Branchenfrühstück

RTR-Fachbereich Telekommunikation und Post lud hochrangige Vertreter:innen von Telekom- und Postdiensteanbietern zu informellem Gedankenaustausch

Wien (OTS) - „Ich freue mich, dass Staatssekretär Florian Tursky unserer Einladung gefolgt ist und der Telekom- und Postbranche Gelegenheit gibt, mit ihm informell über bestehende und zukünftige Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung zu diskutieren“, sagt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, anlässlich des Besuchs von Staatssekretär Tursky in den Räumlichkeiten der RTR, und weiter, „Digitalisierung geht uns alle an. Sie kreiert nicht nur neue Produkte und Dienste, sondern wirft auch bisher unbekannte Problemstellung auf und verlangt nach neuen Antworten, innovativen Lösungsansätzen und stabilen Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gesellschaft.“

„Mein Ziel ist es, Digitalisierung für jeden greifbar zu machen. Dazu gehört es, Österreich bis 2030 flächendeckend mit gigabitfähigem festem und mobilem Internet zu versorgen. Um das zu erreichen, ist ein ständiger und produktiver Austausch mit den wichtigsten Partnern essentiell. Hier ist viel Schwung in die Sache gekommen. Das sieht man daran, dass zurzeit so viel Geld wie noch nie in den Ausbau der digitalen Infrastruktur investiert wird“, sagt Staatssekretär Florian Tursky anlässlich der Veranstaltung in der RTR.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikations-, Post- und Medienmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

