Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von einer Stummfilm-Vertonung in St. Pölten bis zum Volksmusik-Crossover in Staatz

St.Pölten (OTS) - Morgen, Mittwoch, 29. März, vertonen der Stummfilmpianist Gerhard Gruber und der Leinwand-Lyriker Ralph Turnheim ab 20 Uhr live im Cinema Paradiso St. Pölten die erste „Frankenstein“-Verfilmung aus dem Jahr 1910. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Ein Feuerwerk aus Balafonspiel und Percussion aus Burkina Faso bringen Mamadou Diabate und die Percussion Mania am Donnerstag, 30. März, ab 19.30 Uhr im Congress Casino Baden zu Gehör. Nähere Informationen und Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 30. März, feiert das Sextett rund um Clemens Salesny und Gregor Aufmesser ab 20 Uhr im Seidl-Keller in Bruck an der Leitha unter dem Titel „Mingus 100“ den 100. Geburtstag des 1979 verstorbenen Kontrabassisten, Bandleaders und Komponisten Charles Mingus. Karten unter 02162/62349 und e-mail freiraum @ schule.at bzw. seidl-keller @ kabsi.at; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Im Stadttheater von Bruck an der Leitha wiederum heißt es am Freitag, 31. März, „Schnucki, ach Schnucki. Operette und mehr“, wenn Elisabeth Jahrmann und Michael Weiland ab 18 Uhr Ohrwürmer von Hermann Leopoldi servieren. Karten unter 0660/5033582; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Im Haus der Kunst in Baden singen die Musicaldarsteller Maria Mucha und Reinwald Kranner am Freitag, 31. März, unter dem Motto „Musical für Baden“ Lieder aus Musicals von Pavel Singer sowie Wiener Lieder im jazzigen Stil. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Freitag, 31. März, setzt auch die diesjährige „Ybbsiade“ ihr Programm mit der Show „R.OCK I.N P.EACE – In Memoriam of the Superstars“ fort, bei der Namen wie Whitney Houston, Michael Jackson, Amy Winehouse, David Bowie, Aretha Franklin etc. im Mittelpunkt stehen. Beginn in der Stadthalle Ybbs ist um 19.30 Uhr; Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau unter 07412/52612 und www.ybbsiade.at.

Im Alten Depot in Mistelbach interpretiert die Laaer Dixielandband kreuz&quer am Freitag, 31. März, ab 19.30 Uhr Original-Dixieland- und Brass-Standards sowie Lieder aus anderen Genres im Dixie-Stil. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Das Festival „Imago Dei“ wird am Freitag, 31. März, „Der Welt abhanden gekommen“ sein: Dabei begegnet das Festivalensemble Messages Quartet ab 19.30 Uhr im Klangraum Krems Minoritenkirche dem NFM Leopoldinum Orchestra Wrocław und der Sopranistin Agata Zubel; es dirigiert Ernst Kovacic. Am Samstag, 1. April, sind dann zum Finale des Polen-Schwerpunkts „Meisterinnenwerke“ von Grażyna Bacewicz und Maria Bach zu hören. Das Messages Quartet wird dabei – wiederum ab 19.30 Uhr - von der Pianistin Julia Kociuban begleitet, während der Musikwissenschafter Manfred Permoser Einblicke in das Schaffen der beiden Komponistinnen gibt. Für die Morgenkonzerte „Morgenstund hat Klang im Mund“ von Montag, 3., bis Freitag, 7. April, umrahmen Mitglieder der Company of Music jeweils ab 8 Uhr Texte von Barbara Frischmuth, Anna Kim, Ana Marwan, Sabine Gruber und Maja Haderlap. Nähere Informationen und Karten bei der Ticketline 02732/908033, per e-mail tickets @ noe-festival.at und www.klangraum.at bzw. www.imagodei.at.

Am Samstag, 1. April, erklingt ab 14.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Baden Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“ BWV 244. Die Solisten sind Martina Fender, Tia Pikija, Cornelia Sonnleithner, Emanuel Tomljenović, Martin Mairinger, Robert Holl und Wolfgang Bankl, den Chorpart übernehmen der Varaždiner Chor Chorus Angelicus, die Kantorei und der Chor St. Stephan, der Jugendchor der Musikschule Baden, verCHORxt, und der Jugendchor der Pfarre St. Stephan. Es spielt das Barockorchester Capella Savaria aus Szombathely unter der Leitung von Andjelko Igrec. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Ebenfalls am Samstag, 1. April, macht Lou Asril im Zuge seiner „Realease Tour“ Station in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk; Support ist Toby Whyle. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Am Samstag, 1. April, präsentieren auch Golnar Shahyar und das Mahan Trio ab 20 Uhr im Igel, dem Clublokal des Folkclubs Waidhofen an der Thaya, eine Mischung aus Jazz, orientalischen Folk-Elementen, Polyrhythmen und afro-kubanischer Musik. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3733150 und www.folkclub.at.

Im Dorfzentrum von Klein Meiseldorf sind am Samstag, 1. April, ab 19 Uhr Irmie Vesselsky und Wolfgang Kühn im Duo zu hören. Nähere Informationen und Karten beim Gemeindeamt Meiseldorf unter 02983/2319, e-mail mars.meiseldorf @ gmx.at und https://mars.meiseldorf.at.

Schließlich treten am Dienstag, 4. April, im Schlosskeller Staatz Marcus Bittner, Paul Müller und Markus Rischawy als Weinviertel Brothers auf und bringen ab 19.30 Uhr ein Volksmusik-Crossover mit Musik von Pirron und Knapp, Hubert von Goisern, Georg Danzer u. a. zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse