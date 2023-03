Denk dir die Welt: UNICEF Österreich fragt Kinder und Jugendliche, was sie der Politik zu sagen haben!

UNICEF Österreich ruft – heuer erstmals in Partnerschaft mit der Swarovski Foundation – junge Menschen dazu auf, ihre Meinungen, Forderungen und Visionen auf die Frage „Wie sieht eine Welt aus, in der du gut wachsen kannst und alle eine Chance haben?“ kundzutun.



Ab sofort können alle Kinder und Jugendlichen in Österreich zwischen sechs und 18 Jahren ihre Visionen und Forderungen künstlerisch aufbereitet bei Denk dir die Welt einreichen, wie UNICEF Österreich heute im Rahmen einer Pressekonferenz in der Unternehmenszentrale der Österreichischen Post verkündet hat. Heuer können erstmals neben Zeichnungen oder Collagen bzw. Kurzgeschichten oder Gedichten auch Songs, Choreografien oder Videos eingereicht werden.

Ebenfalls als Novum präsentiert sich die Besetzung der Jury dieses Jahr. Bereits bestätigt haben Keynotespeaker, Unternehmer und UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter Ali Mahlodji, Leichtathletin, Olympia-Teilnehmerin und ebenfalls UNICEF Österreich Ehrenbeauftragte Ivona Dadic sowie die Journalist:innen Katrin Fischer von der Kleine Kinderzeitung und Heinz Wagner von kijuku.at ihre Teilnahmen. Weiters werden Marisa Schiestl-Swarovski von der Swarovski Foundation, Alexandra Habeler-Drabek von der Erste Bank und als besonderes Highlight und starke Stimme für die Kinder und Jugendlichen erstmalig auch Gewinner:innen aus den Vorjahren selbst in der Jury vertreten sein.

Auf die Frage zum diesjährigen Thema: „Wie sieht eine Welt aus, in der du gut wachsen kannst und alle eine Chance haben?“ antwortet Nusaiba, 17 Jahre, Gewinnerin des Kreativwettbewerbs 2021 und heuer erstmals Jurymitglied: „ Eine Welt, in der es allen Menschen, der Umwelt und den Tieren gut geht und in der nicht zwischen Herkunft, Geschlecht, Vermögen und Religion unterschieden wird. ”

„ Wir freuen uns besonders, dass wir heuer erstmals Kinder und Jugendliche selbst in der Jury begrüßen dürfen. Junge Menschen stehen heute vor großen Herausforderungen – es ist ihr Wunsch und vor allem ihr Recht, Teil der Lösung zu sein ,” so Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich. „ ‘Denk dir die Welt’ wurde ja dafür ins Leben gerufen, um gelebte Partizipation zu fördern, daher ist es nur ein logischer Schritt, dass junge Menschen auch Teil der Jury sind. ”



Marisa Schiestl-Swarovski von der Swarovski Foundation betont: „ Die heutige Welt stellt Kinder und Jugendliche vor enorme Herausforderungen: Ungerechtigkeiten, Klimawandel und politische Konflikte. Die Swarovski Foundation unterstützt die Arbeit von UNICEF Österreich, um Kinder und Jugendliche zu inspirieren selbstbestimmt die Welt ein Stück verändern zu können. ‘Denk dir die Welt’ ist eine großartige Initiative, die junge Menschen dazu ermutigt, ihre Gedanken und Lösungen zu teilen und ihre Kreativität zu fördern. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser Initiative zu sein und freuen uns darauf, mehr über die Ideen und Träume der jungen Menschen zu erfahren, die dazu beitragen werden eine bessere Welt für uns alle zu schaffen. ”

„ Als Vize-Präsident des Österreichischen Komitees für UNICEF freut es mich besonders, die NGO bei uns in der Post begrüßen zu dürfen und ihren Anliegen Raum zu geben. ‚Denk dir die Welt‘ ist ein wichtiger Beitrag, um die Gedanken hunderter Kinder an politische und gesellschaftliche Entscheidungsträger*innen zu übermitteln ", so DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

Wie sieht eine Welt aus, in der du gut wachsen kannst und alle eine Chance haben?

So lautet die Frage, die UNICEF Österreich den jungen Teilnehmer:innen des Kreativwettbewerbs dieses Jahr stellt.

Das Thema Zugang zu Bildung und Inklusion wird so nicht nur kinderfreundlich formuliert, sondern gleichzeitig möchte UNICEF Österreich damit den Bedarf aufzuzeigen, dass es sich hierbei um einen für die gesamte Gesellschaft relevanten Zugang handelt – über Schulen, Spielplätze und typische „Kinder-Orte” hinaus.

UNICEF Österreich bietet Kindern und Jugendlichen mit ‘Denk dir die Welt’ eine Plattform, generiert Aufmerksamkeit für u.a. die Kinderrechte Partizipation, Zugang zu Bildung und Chancengleichheit und tritt proaktiv mit den Forderungen der jungen Menschen an politische Entscheidungsträger:innen heran.

Die Fragestellung von ‘Denk dir die Welt’ bietet auch 2023 jungen Menschen wieder die Möglichkeit, ihre Forderungen, Ideen und Vorstellungen für eine Welt von morgen auf verschiedenste Art und Weise darzustellen und auf folgende Fragen beispielsweise einzugehen:

Welche Fähigkeiten und Visionen bringen junge Menschen mit, um schon heute die Welt von morgen mitzugestalten, und welche Veränderungen sind nötig, damit sie endlich eine echte Chance bekommen, das auch zu tun?

Was wollen und sollen Kinder und Jugendliche lernen, und wie können wir ihnen mehr Raum geben, um wachsen und sich entfalten zu können?

Wie können wir Schulen, Städte und Gemeinden so gestalten, dass Kinder und Jugendliche sich dort wohlfühlen und niemand ausgeschlossen wird?

Wie sieht ein respektvolles Miteinander aus, in der Familie, im öffentlichen Leben?

Was müssen wir ändern, damit alle eine Chance haben?

Die UNICEF Österreich ‘Denk dir die Welt’-Jury wird die Einreichungen nach vorgegebenen Kriterien auswerten und erarbeitet in Folge gemeinsam mit Expert:innen einen Ideenkatalog, der die künstlerisch dargestellten Visionen und Forderungen für die Zukunft beinhalten wird. Am 24.11.2023 wird dieser Katalog bei der offiziellen Teilnehmerinnen:innenehrung, anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte am 20. November, präsentiert werden, bevor er in weiterer Folge an politische Entscheidungsträger:innen überreicht werden wird. So wird auf politischer Ebene und im gesellschaftlichen Diskurs ein stärkeres Bewusstsein für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen geschaffen, und Politiker:innen können die Meinung von Kindern und Jugendlichen in ihren Entscheidungen berücksichtigen – denn das ist ein Kinderrecht.

Bei #denkdirdiewelt jetzt mitmachen & die Möglichkeit ergreifen, die Welt neu zu denken und die Zukunft besser zu gestalten.

UNICEF Österreich lädt Kinder und Jugendliche, im Alter zwischen sechs und 18 Jahren, dazu ein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich eine Welt vorzustellen, in der sie gut wachsen können und alle eine Chance haben. Vom 28.03. bis 31.07.2023 können Zeichnungen, Collagen, Kurzgeschichten, Gedichten, Songs, Choreografien oder Videos eingereicht werden.

Alle Details zur Teilnahme, Teilnahmevoraussetzungen und -kriterien zu #denkdirdiewelt gibt es online unter unicef.at/denkdirdiewelt

Am 24. November, wenige Tage nach dem Internationalen Tag der Kinderrechte, werden die Teilnehmer:innen im Rahmen eines Events, bei dem sich alles um die Jungen dreht, geehrt werden. Neben tollen Sachpreisen warten auf die Siegerkreationen auch exklusive Preise.

SWAROVSKI FOUNDATION: Die Swarovski Foundation wurde 2013 gegründet, um den philanthropischen Geist von Daniel Swarovski zu bewahren, der das Kristallunternehmen vor über 125 Jahren gründete. Die Stiftung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Philanthropie und Wohltätigkeit und baut auf diesem Erbe auf, indem sie wohltätige Initiativen und Organisationen unterstützt, die in drei Bereichen tätig sind: Förderung von Kultur und Kreativität, Förderung der Selbstbestimmung der Menschen und Erhaltung der Umwelt.

