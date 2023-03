AV-Comparatives zeichnet beste IT-Sicherheitssoftware auf Burg Hasegg

Münze Hall in Hall, Tirol aus!

Innsbruck, Österreich, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Da Cyberkriminalität immer häufiger und immer raffinierter wird, nimmt die Bedeutung effektiver Sicherheitssoftware entsprechend zu. Die Preisverleihung von AV-Comparatives für die Tests von 2022 würdigte die IT Security Anbieter, deren Produkte einen wirklich wirksamen Schutz gegen IT-Bedrohungen bieten.

Die Ergebnisse des Jahres sind kostenlos auf der Website verfügbar:

Unternehmen: https://www.av-comparatives.org/de/tests/business-security-test-2022-august-november/

Privatanwender: https://www.av-comparatives.org/de/tests/summary-report-2022/

Die Veranstaltung fand in Hall in Tirol statt, und über 40 IT-Sicherheitsspezialisten aus 10 Ländern nahmen teil: Die Sicherheitskonferenz und Preisverleihung bot Vorträge zu Themen im Bereich der Cybersicherheit. Da sich Cyberbedrohungen weiterentwickeln, müssen auch die Tests von Sicherheitslösungen angepasst werden.

Der Anti-Tampering & Egress C2 Test von AV-Comparatives, der erstmals 2023 als Schwerpunkt-Zertifizierungstests durchgeführt wird, wurde in einem Workshop vorgestellt.

Als Rahmenprogramm wurde am ersten Tag der Veranstaltung eine Führung durch das historische Silberbergwerk in Schwaz organisiert. Gefolgt von einem Ritterabend im mittelalterlichen Restaurant "Ritterkuchl" mit Showprogramm. Zum Abschluss der Award Ceremony folgte eine Besichtigung der Münzprägestätte in Hall, wo die Teilnehmer ihre eigene AV-Comparatives-Münze prägen konnten. Traditionelle österreichische Küche der Spitzenklasse wurde danach im 700 Jahre alten Herrenhaus "Restaurant Goldener Engl" serviert.

Sicherheitskonferenz

Nach dem Round Table am Vormittag präsentierte Prof. Dr. Pascal Schöttle vom Management Center Innsbruck (MCI) Forschung zur Zukunft auf dem Gebiet der IoT, die sich mit den Verwendungszwecken und Testverfahren dieser Geräte befasste.

Eddy Willems von G Data und Righard Zwienenberg von ESET hielten ihre musikalische Präsentation "You ain't seen nothing yet" über das Bewusstsein für Cyberkriminalität.

Jiří Sejtko, Threat Labs Operations Director bei Gen Digital, erklärte, wie wichtig es ist, Tests gegen Phishing durchzuführen.

Die Konferenz schloss mit einer Podiumsdiskussion über Monoploisierung in der AV-Branche.

Neben diesen Vorträgen und Diskussionen wurden den Anbietern Auszeichnungen für ihre Verbraucher- und Geschäftsprodukte verliehen.

Andreas Clementi, Founder and CEO von AV-Comparatives, kommentierte: "Wir möchten uns bei allen bedanken, die zu dieser Veranstaltung in Innsbruck gekommen sind und sie zu einem solchen Erfolg gemacht haben. Da die Cyberkriminalität weiter zunimmt, sind wirksame Sicherheitsprodukte wichtiger denn je. Wir gratulieren den Anbietern von Sicherheitssoftware, deren Produkte den strengen unabhängigen Prüfungen, die reale Szenarien nachahmen, bewährt haben."

Awards

Bei der Award Zeremonie wurden verschiedene Auszeichnungen für die besten Security-Produkte verliehen, die im Jahr 2022 getestet wurden. Es wurden AV-Comparatives Approved Product Awards für qualifizierte Produkte für Privatanwender und Unternehmen vergeben. Zudem gab es diverse Auszeichnungen für die Consumer Main-Test Series - sowohl für einzelne Tests als auch für die Gesamtergebnisse der Testreihe. Zu den ausgezeichneten Anbietern gehören:

Acronis, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, CISCO, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, Fortinet, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Norton, Palo Alto Networks, Panda, Securion, Sophos, Total Defense, TotalAV, Trellix, Trend Micro, VIPRE, VMware und WatchGuard.

Auszeichnung zum Produkt des Jahres - Award

Bitdefender erhielt den Product of the Year Award 2022 (1. Platz in der Gesamtwertung), da es das ganze Jahr über in jedem Test eine hohe Punktzahl erreichte. Der Award wird für die höchsten Gesamtergebnisse in allen Tests der Main-Test Series vergeben.

Auszeichnung der herausragenden Produkte- Awards

Avast, AVG und Kaspersky erzielten in den verschiedenen Test-Kategorien hervorragende Ergebnisse und erhielten alle den Top-Rated Product Award.

Security Awards für Schutz, Performance, Malware-Entfernung und geringe Fehlalarme

Gold-, Silber- und Bronze-Awards wurden für jeden der folgenden Tests von AV-Comparatives vergeben: Real-World Protection, Malware Protection, wenige False-Positives, geringen systemrelevante Auswirkungen und Schutz gegen fortgeschrittene anhaltende Bedrohungen. Weitere Informationen finden Sie unter "Überblick über die im Jahr 2022 erreichten Level" in unserem Summary Report 2022.

Sicherheitsprodukte für Privatanwender/Heimanwender

Für jeden einzelnen Testtyp (Real-World Protection Test, Malware Protection Test, Advanced Threat Protection Test, Low False-Positives Test und Low System-Impact Test) wurden Gold, Silber und Bronze Awards vergeben. Die folgenden Anbieter wurden in diesen Kategorien ausgezeichnet: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Microsoft, Norton, Panda und TotalAV.

Der Approved Security Product Award wurde an alle Produkte vergeben, die in allen Testarten eine hervorragende Leistung gezeigt haben. Diese 17 Anbieter waren, in alphabetischer Reihenfolge: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Norton, Panda, Total Defense, TotalAV, Trend Micro und VIPRE.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem AV-Comparatives Consumer Summary Report 2022: https://www.av-comparatives.org/de/tests/summary-report-2022/.

Security-Produkte für Unternehmen und Firmen

Bei den Produkten für Unternehmen wurde der Approved Business Security Product Award von AV-Comparatives an Anbieter vergeben, deren Produkte in der Business Main-Test Series ein gutes Schutz- und Leistungsniveau aufweisen. Diese waren, in alphabetischer Reihenfolge: Acronis, Avast, Bitdefender, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Sophos, Trellix, VIPRE, VMware und WatchGuard.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Bericht des Business Security Tests von AV-Comparatives vom August bis November 2022. https://www.av-comparatives.org/de/tests/business-security-test-2022-august-november/.

Die Ergebnisse können von Redakteuren / Medien / Bloggern etc. kostenlos verwendet werden. Bitte geben Sie pictures copyright by © Christian Forcher / AV-Comparatives https://www.av-comparatives.org als Quelle an.

Über AV-Comparatives

AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Untersuchung der Wirksamkeit von Security-Softwareprodukten und mobilen Security-Lösungen anbietet. Mit Hilfe eines der weltweit größten Malwarecollection-Systeme hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Testergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes, offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.

