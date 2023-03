SPÖ Neubau wählt neue Bezirksparteivorsitzende

Nina Abrahamczik mit 97,7 Prozent zur neuen Bezirksparteivorsitzenden der SPÖ Neubau gewählt

Wien (OTS/SPW) - Die Wahl der neuen Bezirksparteivorsitzenden sowie Klimaneutralität waren die dominierenden Themen auf der gestrigen Bezirkskonferenz der SPÖ Neubau. Als Referent auf der Konferenz zu Gast war Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wien ist als einziges Bundesland mit einem konkreten und breit beschlossenen Klimafahrplan bereits auf einem außerordentlich guten Weg. Was im Zentrum aller Maßnahmen stehen muss: Klimapolitik ist Sozialpolitik!“, betonte Czernohrszky.***

Mit 97,7 Prozent der Delegiertenstimmen wurde die Gemeinderätin und Abgeordnete zum Wiener Landtag, Nina Abrahamczik, auf der Konferenz zur neuen Bezirksparteivorsitzenden gewählt. Abrahamczik betonte in ihrer Rede die besonderen Herausforderungen in Zeiten multipler Krisen. Gerade jetzt seien die Sozialdemokratie und ihr Einsatz für die Menschen besonders wichtig. Dass in den letzten Tagen sehr viele Menschen, davon allein rund 180 Neubauerinnen und Neubauer, der SPÖ beigetreten sind, sei vor allem als Chance zu sehen: „Wir freuen uns sehr über die neuen Mitglieder und heißen alle herzlich willkommen. Wir werden alle in den nächsten Tagen einladen, die SPÖ Neubau kennenzulernen und sich einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten zu verschaffen, sich bei uns zu engagieren.“, so Abrahamczik.

Als bisherige Vorsitzende verabschiedet wurde Andrea Kuntzl, der alle Delegierten ihren großen Dank aussprachen. Kuntzl wird die Neubauerinnen und Neubauer auch weiterhin als Abgeordnete im Nationalrat vertreten. Auf der Konferenz beschlossen wurden auch mehrere inhaltliche Anträge, so unter anderem zu den Themen Frauenförderung im Bezirk, Sicherheit sowie weitere Verbesserungen für den Radverkehr in Neubau und dass Bildung nicht vom Geldbörserl abhängig sein darf.

Mag.a Nina Abrahamczik, Gemeinderätin und Abgeordnete zum Wiener Landtag, ist 40 Jahre alt und Politikwissenschaftlerin. Von 2007 bis 2021 war sie Mitarbeiterin des Karl-Renner-Instituts, wo sie unter anderem für die Bereiche Internationales und Jugend zuständig war und die Leitung der Projektkoordination innehatte. Vor ihrem Einzug in den Wiener Gemeinderat im November 2015 war sie von 2010 bis 2015 Bezirksrätin der SPÖ Neubau sowie stellvertretende Vorsitzende des dortigen Umweltausschusses.

Nina Abrahamczik ist Bildungsvorsitzende der SPÖ Neubau, stellvertretende Vorsitzende der SPÖ Frauen Neubau sowie Vorstandsmitglied der Wiener Bildung. Darüber hinaus ist sie seit 2020 Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal.

