FSG NÖ: AK NÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser einstimmig zum Spitzenkandidaten für AKNÖ-Wahl 2024 nominiert

FSG NÖ-Vorsitzender René Pfister gratuliert zur Wahl und sieht die FSG NÖ bestens aufgestellt

St. Pölten (OTS) - Bei der FSG NÖ-Landesvorstandssitzung am 28. März 2023 wurde AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser als Spitzenkandidat für die AKNÖ-Wahl 2024 nominiert und einstimmig gewählt.

AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Wieser bedankt sich beim Vorstand für das ausgesprochene Vertrauen und sagt: „Wir beurteilen jede Regierung danach, was sie bereit ist, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leisten. Wir stehen vor großen Herausforderungen im Bereich der Teuerung, Wohnen, Energie bis hin zum täglichen Lebensbedarf. Für uns ist klar: wir sind an der Seite der 600.000 Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich, die unser Land am Laufen halten. In der Vergangenheit, jetzt und in Zukunft!“

FSG Niederösterreich-Vorsitzender René Pfister gratuliert Markus Wieser: „Markus Wieser ist unser Fels in der Brandung. Seit 2013 vertrauen ihm die Menschen als engagierten Arbeiterkammer Niederösterreich- Präsidenten und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzenden! Unser Team ist bestens aufgestellt. Wir stehen für Fairness und soziale Gerechtigkeit in der Arbeitswelt.“

Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) in Niederösterreich, so Pfister und Wieser, werden weiterhin die starke Stimme und der verlässliche Partner für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich sein.

Foto von der FSG NÖ-Landesvorstandssitzung mit Josef Wiesinger (FSG NÖ Präsidiumsmitglied), René Pfister (FSG NÖ-Landesvorsitzender), Linda Keizer (FSG NÖ-Landesgeschäftsführerin), Markus Wieser (ÖGB NÖ-Vorsitzender und Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident) und Rudolf Silvan (FSG NÖ Präsidiumsmitglied) - von links nach rechts, Foto: FSG NÖ.

