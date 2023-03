Überparteilicher Online Ratgeber zur Salzburger Landtagswahl 2023

Salzburg (OTS) - Am 23. April 2023 wird der Landtag in Salzburg neu gewählt und viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich: Wen soll ich wählen? Welche Partei vertritt meine Interessen am besten?

Bessere Welt Info bietet eine unabhängige Online Ressource für die Wähler mit über 375 aktiv recherchierten, hilfreichen Links zu politischen Inhalten und zur Landtagswahl in Salzburg.

Egal ob Sie Wahl-Infos, Medien hierzu, Partei-Infos, Wahl-Themen, Kandidaten Videos & TV-Debatten, Artikel zur Wahl oder Ergebnisse & Analysen nach der Wahl suchen:

Hier finden Sie einen Überblick und mit 375 Links alle wichtigen Informationen zur Wahl:

➡️ https://besserewelt.info/SalzburgWahl

Was ist Bessere Welt Info?

Bessere Welt Info ist eine zentrale Informationsquelle für Zukunftsthemen der Gesellschaft. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Bildung und Förderung der Demokratie durch Informationen rund um die Wahl.

Wir sind eine non-profit Mitmach-Plattform zum Informieren und Vernetzen für Menschen, die unsere Welt ein wenig besser machen wollen. Wir bieten einen Leitfaden zur Orientierung über viele relevante politische Inhalte weltweit und ein ausführlich­es Internet Verzeichnis mit schnellem und leichtem Zugang zu insgesamt 500.000 handverlesenen Links auf Deutsch und Englisch.

