Florian Krumpöck präsentiert den Kultur.Sommer.Semmering 2023

Wien (OTS) - Von 6. Juli bis 3. September lädt Intendant, Pianist und Dirigent Florian Krumpöck zum Kultur.Sommer.Semmering. Insgesamt werden 84 literarisch-musikalische Vorstellungen verschiedener Genres im historischen Grandhotel Panhans und im neu gebauten Kulturpavillon zu erleben sein. Renommierte Künstler:innen der österreichischen Musik-, Theater- und Fernsehlandschaft versprechen neun Wochen kulturell-inspirierte Sommerfrische am Semmering.

„Ich glaube, wir dürfen zurecht stolz auf unser handverlesenes, vielfältiges Kulturprogramm sein, das einige der größten Bühnenpersönlichkeiten des deutschsprachigen Raums zur kulturellen Sommerfrische auf den Semmering holt. Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass diese filmreife Kulisse jedes Jahr mehr Künstler:innen dazu inspiriert, eigene Programme speziell für die Aufführung am Semmering zu konzipieren“, so Intendant Florian Krumpöck über das Programm der diesjährigen Festivalsaison am Semmering.

In der historischen Kulisse treffen Klavier-Rezitale und Liederabende auf Jazz-Sessions, schrammelige Wiener Klänge und internationale Musiktraditionen. Dabei werden einige der renommiertesten Künstler:innen der heimischen Konzertbühnen erwartet, darunter Angelika Kirchschlager, Elisabeth Leonskaja, Ernst Molden, Timna Brauer, Georg Breinschmid, Maria Bill, Günther Groissböck und Thomas Gansch. Mit literarischen Bühnenprogrammen werden Publikumslieblinge wie Klaus Maria Brandauer, Senta Berger, Michael Maertens, Mavie Hörbiger, Lars Eidinger, Maria Bill und Andreas Vitásek zu erleben sein. Neben literarischen, musikalischen und kabarettistischen Perlen werden beim Erlebnis-Dîner „Goldene Zwanziger à la Carte“ auch kulinarische Gaumenfreuden serviert.

Festivalintendant und Pianist Florian Krumpöck widmet sich in einem Solorezital dem Schaffen Franz Schuberts und bringt erstmals gemeinsam mit Heinz Marecek als Sprecher Richard Strauss´ aufwühlendes Melodram „Enoch Arden“ auf die Bühne. Pünktlich zum Festivalbeginn wird auch Florian Krumpöcks neues Album „Chopin“ mit dem cis-moll Prélude, den vier Balladen und der Sonate op. 35 des Komponisten Frédéric Chopin veröffentlicht (Sony Classical).

