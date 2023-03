Eröffnung der Exekutivschimeisterschaften

Am 27. März 2023 wurden die 37. Bundesexekutivmeisterschaften eröffnet. 180 Sportlerinnen und Sportler aus vier Ressorts kämpfen dort dieser Tage um Medaillen.

Steiermark/Ramsau am Dachstein/Bezirk Liezen (OTS) - Bereits zum 37. Mal findet dieses bundesweite Wintersport-Event der Bundesministerien für Inneres (BMI), Finanzen (BMF), Justiz (BMJ) und Landeverteidigung (BMLVS) statt. Als Veranstalter fungiert im heurigen Jahr die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark im Auftrag des Innenresorts (BMI). Alle Bewerbe finden im „Grünen Herzen Österreichs“ bzw. in und rund um Ramsau am Dachstein statt. Etwa 180 Sportlerinnen und Sportler von Polizei, Justiz, Finanz, Zoll und Bundesheer stellen hier ihr Können vom 27. bis 30. März 2023 unter Beweis. Am Programm stehen alpine und nordische Disziplinen. Sportlich wird am morgigen Dienstag (28. März 2023) mit dem Riesentorlauf, dem Speziallanglauf und dem Individualbewerb im Schibergsteigen gestartet.

Feierliche Eröffnung

Die Eröffnung der diesjährigen „EXE2023“ fand im Rahmen eines Festaktes im WM-Stadion Ramsau statt. Dabei begrüßten auch anwesende Ehrengäste die Sportlerinnen und Sportler. Innenminister Gerhard Karner betonte die gelebte Kooperation der beteiligten Ressorts: „Die Exekutivdienstmeisterschaft zeigt die enge Kooperation der Sicherheitsressorts – die seit Jahrzehnten gelebt wird. Polizei, Bundesheer, Justizwache und die Finanzpolizei arbeiten nicht nur Seite an Seite, sondern zeigen im Rahmen der Bewerbe auch ihr sportliches Können. Ich wünsche allen Teilnehmern für die Wettkämpfe alles Gute und viel Glück“, so Gerhard Karner.

Dies unterstrich auch Landespolizeidirektor Gerald Ortner: „Sport bewegt und Sport verbindet. Es freut mich daher besonders, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier bei den Exekutivmeisterschaften in der Steiermark herzlich begrüßen zu dürfen. Denn Fairness und ein gesellschaftliches Miteinander bei sportlichen Wettkämpfen stärkt auch die Zusammenarbeit fernab des Sports im dienstlichen Alltag“, so der steirische Polizeichef.

Landeshauptmann Christopher Drexler zeigte sich vor allem stolz darüber, dass die Meisterschaften heuer in der Steiermark ausgerichtet werden: :„Es ist für die Steiermark eine besondere Freude und Ehre, Gastgeberbundesland der EXE2023 zu sein. Ich bin sicher, dass in und um Ramsau am Dachstein beste Bedingungen für die Abhaltung der sportlichen Wettkämpfe in den unterschiedlichen Disziplinen herrschen werden. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, allen österreichischen Exekutivbediensteten, für Ihre tagtägliche Arbeit zu danken. Ihr Einsatz für die Allgemeinheit kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und soll daher auch im Rahmen der Bundes-Exekutivschimeisterschaften unterstrichen werden.“

