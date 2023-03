„Dok 1: Traumjob Influencer – Viel Geld für Nix?“ mit Hanno Settele am 29. März um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die auf TikTok, Instagram, YouTube und anderen Plattformen präsenten Stars haben den herkömmlichen Film- und Popsternchen längst den Rang abgelaufen. Hanno Settele bekommt in „Dok 1: Traumjob Influencer – Viel Geld für Nix?“ am Mittwoch, dem 29. März 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 einen seltenen Einblick hinter die Kulissen des Berufs „Influencer“ und macht dabei u. a. mit Parfum-Ikone Jeremy Fragrance die Wiener Innenstadt unsicher. Danach folgt um 21.05 Uhr die ORF-Premiere der Dokumentation „Bad Influencer“ über Größenwahn, falsche Hoffnungen und die manipulative Macht von Social Media. Um 21.55 Uhr nimmt Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Die Schattenseiten des Ruhms“ Stars, Menschen mit Macht und Einfluss und Berühmtheiten unter die Lupe.

„Ich will, dass es aufhört“ – so überraschend kritisch äußern sich 14-jährige Mittelschüler/innen, als sie zu ihrem Social-Media-Konsum befragt werden. Der Traumberuf der Schüler/innen bleibt es aber trotzdem, als Influencer Geld zu verdienen, indem man online selbstinszenierte Videos und Fotos hochlädt. Was für die meisten Jugendlichen nach purem Spaß aussieht, ist in Wahrheit Knochenarbeit, die nicht wenige Influencer an den Rand des Burnouts treibt – oder darüber hinaus. Nur die Wenigsten werden vom Algorithmus ganz nach oben gespült. Einer von ihnen ist mit sechs Millionen Followern der Parfum-Influencer Jeremy Fragrance, der im Rahmen des „Dok 1“-Drehs in Wien mit verrückten Aktionen für Aufregung in den österreichischen Medien sorgte. Außerdem besucht Hanno Settele eine Wiener Influencer-WG, lernt in Berlin unter anderem den Großvater der Influencer, Christoph Krachten, und den Medienphilosophen Roberto Simanowski kennen und wagt sogar den Selbstversuch auf TikTok. „Dok 1: Traumjob Influencer – Viel Geld für Nix?“ wurde vom Digitalverlag Hashtag Media unter der Regie von Moritz Wehr für den ORF produziert.

In „Bad Influencer“ aus dem Jahr 2021 dokumentiert Regisseur Desai Ziyaad, wie ein Millionengeschäft basierend auf einer Lüge zustande kam: Die australische Influencerin Belle Gibson gab vor, ihren Krebs mit gesunder Ernährung und alternativen Therapien erfolgreich zu behandeln, ehe sie als Betrügerin entlarvt und verurteilt wurde.

Mit nur 23 Jahren hat sich die Wellness-Bloggerin Belle Gibson eine treue Fangemeinde auf Instagram erworben. Ihre Geschichte, sie habe ihre Krebserkrankung dank pflanzenbasierter Ernährung gut in den Griff bekommen, verhalf ihr zu unglaublicher Prominenz. Sie veröffentlichte Bücher, die zu Bestsellern wurden, schloss lukrative Verträge mit Sponsoren ab und wurde zur Hoffnungsträgerin für ihre (oft ebenfalls kranken) Follower. Niemand stellte ihre Geschichte in Frage – bis jemand Zweifel daran bekam. In der Doku kommen ihre Follower zu Wort, wie sie auf Gibson hereinfielen und welche katastrophalen Auswirkungen dies auf ihre eigene Gesundheit hatte. Die Frage bleibt, was Gibson zu dieser ungeheuerlichen Lügengeschichte angetrieben hat.

Wie lebt es sich im Rampenlicht und wie auf der Schattenseite des Ruhms? Vom Reiz der Bühne und dem Alptraum Lampenfieber berichten Paul Pizzera und Philipp Hochmair. Anna Veith erzählt von Schockerlebnissen nach den Skirennen. Und ob das Leben nach der Politik besser ist, beantwortet Michael Häupl in „Dok 1: Die Schattenseiten des Ruhms“ mit Lisa Gadenstätter.

