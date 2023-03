Bis zu 952.000 sahen Österreich – Estland im ORF

Wien (OTS) - Es war ein spannendes EM-Qualifikationsspiel, das erst in der 88. Spielminute zu Gunsten Österreichs entschieden wurde. Entsprechend groß war das Publikumsinteresse: Die Live-Übertragung in ORF 1 sahen gestern, am 27. März 2023, in der zweiten Halbzeit bis zu 952.000 Fußballfans, im Schnitt waren 872.000 bei 33 Prozent Marktanteil (31 bzw. 41 Prozent in den jungen Zielgruppen) dabei.

Auch das Video-Streaming-Angebot des ORF zum EM-Qualifikationsspiel Österreich-Estland wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) des gestrigen Fußball-Abends österreichweit insgesamt rund 117.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 312.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 5 Millionen Minuten. Der Live-Stream von der zweiten Halbzeit des Spiels kam dabei auf eine Durchschnittsreichweite von 42.000.

