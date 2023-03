„Lena Lorenz“: Start für fünf neue Folgen der ORF/ZDF-Erfolgsserie am 29. März in ORF 2

Judith Hoersch als Hebamme inmitten von Schwangerschaften, Beziehungen und Konflikten

Wien (OTS) - Jede Schwangerschaft verläuft anders – Hebamme „Lena Lorenz“ weiß davon ein Lied zu singen. Denn in fünf neuen Episoden der neunten Staffel der erfolgreichen ORF/ZDF-Serie hat Judith Hoersch erneut mit außergewöhnlichen Fällen zu tun – und mit Notlügen, Schicksalsschlägen, Beziehungsproblemen sowie Geheimnissen aus der Vergangenheit, aber auch mit großen Emotionen und glücklichen Momenten in den jungen Familien. Die neuen Folgen stehen ab Mittwoch, dem 29. März 2023, wöchentlich um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Neben Judith Hoersch in der Titelrolle übernahmen durchgehende Rollen wieder u. a. Eva Mattes, Raban Bieling, Liane Forestieri und Michael Roll, in weiteren wiederkehrenden Rollen sind u. a. Matthias Ziesing, Sylvia Haider, Julia Bremermann, Sebastian Edtbauer, Thomas Limpinsel und Seán McDonagh zu sehen. Für die Regie zeichnen Jan Bauer, Ulrike Hamacher und Sebastian Sorger verantwortlich, die Drehbücher stammen von Wiebke Jaspersen, Susanne Wagner und Hagen Moscherosch, Anja Flade-Kruse, Luci van Org sowie Melanie Brügel.

Mehr zu den Inhalten der ersten Episode „Lena Lorenz: Lügenbaby“ (Folge 30; Mittwoch, 29. März 2023, 20.15 Uhr, ORF 2)

Flora ist im siebenten Monat schwanger, sie und ihr Freund Marko freuen sich schon sehr auf das erste gemeinsame Baby. Doch als Flora zum ersten Mal Lenas Babypflege-Kurs besucht, entdeckt die Hebamme durch Zufall ein Geheimnis: Flora ist gar nicht schwanger! Weil sie glaubt, Marko nicht zu genügen, und sich das Gefühl nach einem Seitensprung ihres Freundes noch verstärkt hat, simuliert sie die Schwangerschaft. Lena überredet die junge Frau, reinen Tisch zu machen.

In Episodenrollen sind Nellie Thalbach und Max Koch zu sehen, Regisseur Jan Bauer inszenierte das Drehbuch von Wiebke Jaspersen.

