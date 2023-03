„Afghanistan – Frauen ohne Rechte“: „WELTjournal“-Reportage von Rosa Lyon am 29. März um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In Afghanistan haben die Schulen nach der Winterpause wieder aufgesperrt, allerdings nur für Buben. Mädchen werden in den meisten Provinzen ihrer Bildung beraubt: Sie dürfen ab dem Alter von zwölf Jahren keine Schule mehr besuchen, Universitäten und höhere Bildungseinrichtungen sind für Mädchen und Frauen verboten. Mit der Machtübernahme der Taliban werden Frauen sukzessive aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Frauen dürfen in Afghanistan de facto keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgehen. In Kabul dürfen sie keine Parks besuchen und nur mit einem männlichen Begleiter reisen. Die Verdrängung und Unterdrückung von Frauen hat schwerwiegende Folgen: Wie soll es etwa neue Generationen von Ärztinnen geben? In den Provinzen Afghanistans sind selbst elementare Angelegenheiten wie die Gesundheitsversorgung strikt zwischen Mann und Frau getrennt. Für das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – berichtet Rosa Lyon am Mittwoch, dem 29. März 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 über Menschen ohne Rechte: Frauen in Afghanistan.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at