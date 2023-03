Drei Jahre „Fit mit Philipp“ im ORF

Ab 12. April ist jeder Mittwoch ein „Philipp macht Schule“-Tag

Wien (OTS) - Vor drei Jahren, am 30. März 2020, startete „Guten Morgen Österreich“ im Corona-bedingten Lockdown einen neuen Bewegungsschwerpunkt: In der Rubrik „Fit mit Philipp“ zeigte der „Vorturner der Nation“ Philipp Jelinek wochentags jeweils nach der „ZIB“ um 9.00 Uhr in ORF 2 Bewegungstipps für zu Hause. Ab 11. Jänner 2021 wurde „Fit mit Philipp“ als eigenständiges Bewegungs- und Fitnessformat im Rahmen des ORF-Frühfernsehens fortgeführt und 2021 mit der Romy für das „Beste Lockdown-Format/Umsetzung“ ausgezeichnet.

Dass Philipp Jelineks Bewegungsprogramm für alle Altersklassen mittlerweile ein Fixpunkt im Alltag vieler Österreicherinnen und Österreicher geworden ist, zeigen auch die Zuschauerzahlen: „Fit mit Philipp“ erreichte 2022 in ORF 2 und ORF SPORT + insgesamt 1,872 Millionen Zuseher/innen, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 25 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Im Schnitt verfolgten die Sendung im Vorjahr 139.000 Interessierte bei einem Marktanteil von 31 Prozent. Den bisherigen Reichweiten- und Marktanteilstopwert erzielte „Fit mit Philipp“ am 13. April 2021 mit 283.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 41 Prozent Marktanteil.

Philipp Jelinek zum Drei-Jahres-Jubiläum: „Ich bin dankbar dafür, den schönsten Job der Welt ausüben zu dürfen und damit einen sehr wichtigen Beitrag für die Volksgesundheit zu leisten“

„Ich bin dankbar dafür, den schönsten Job der Welt ausüben zu dürfen und damit einen sehr wichtigen Beitrag für die Volksgesundheit zu leisten. Das ist jedoch erst der Anfang, denn mein Ziel ist es, die gesunden Lebensjahre der Österreicherinnen und Österreicher deutlich zu erhöhen – von derzeit 58,7 auf mindestens den EU-Durchschnitt von 64 Jahren. Die Basis dafür soll schon in den Kindergärten und Schulen mit der täglichen Bewegungseinheit gelegt werden.“

„Fit mit Philipp – macht Schule“

Ab 12. April 2023 zeigt Philipp einmal mehr, dass seine tägliche Bewegungseinheit für alle Altersstufen geeignet ist. Nach den Osterferien wird jeder Mittwoch ein „Philipp macht Schule“-Tag. Gemeinsam mit Schulkindern wird Philipp Jelinek die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Sofa runterholen und Übungen zum Aktivieren, Mobilisieren, Kräftigen und Dehnen zeigen.

