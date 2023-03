Czernohorszky/Franz: Spatenstich für den neuen Walter-Kuhn-Park in Favoriten!

„Klima-Wald“, 166 neue Bäume und Wasserspiele

Wien (OTS) - Nun ist es so weit, der Startschuss für die Bauarbeiten ist gefallen: Inmitten des Stadtentwicklungsgebietes „Neues Landgut” im Dreieck zwischen Laxenburger Straße, Landgutgasse und Südbahn wird sich der neue 9.000 m² große Walter-Kuhn-Park erstrecken. Die Parkanlage mit „Klimawald“, großzügigen Wiesenflächen sowie zahlreichen Spiel- und Sportangeboten dient als Erholungsfläche und „grüner Mittelpunkt” am „Neuen Landgut“. Um dieses neue Viertel gut in das vorhandene Stadtbild einzufügen, entsteht gegenüber dem Columbusplatz als Verbindung der Quartiersplatz. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für voraussichtlich August 2024 geplant.

„Der Walter-Kuhn-Park ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Stadt Wien beim Ausbau von Parks und Grünflächen nicht kleckert, sondern klotzt. Bis 2025 schaffen wir 400.000 Quadratmeter neue Grünflächen in Wien und heute geben wir den Startschuss für die nächsten 9.000 Quadratmeter. Wir brechen die versiegelte Fläche hier am Neuen Landgut auf und lassen stattdessen einen naturnahen Park entstehen, der für Erholungssuchende genauso ideal ist wie für Kinder und alle, die an heißen Sommertagen Abkühlung suchen", sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.



„Wo vormals dicke Ziegelmauern das ÖBB-Betriebsgebiet am Neuen Landgut abgetrennt haben, entsteht jetzt ein durchlässiges Grätzl mit viel Grün und Freizeitflächen, die allen Favoritnerinnen und Favoritnern offen stehen werden.“, beschreibt Bezirksvorsteher Markus Franz.

„An verschiedenen Orten, die früher für den Betrieb der Eisenbahn genutzt wurden, werden heute komplett neue Stadtviertel mit hoher Lebensqualität errichtet. Besonders wichtig ist uns dabei die Schaffung von großzügigem Grünraum. Mit dem Walter-Kuhn-Park entsteht am Neuen Landgut ein besonderes Naherholungsgebiet sowohl für Ruhesuchende, kleine und große Entdecker:innen, Sportler:innen und auch für verschiedenste Tier- und Pflanzenarten. Ich freue mich, dass die ÖBB stetig zur Weiterentwicklung dieser lebenswerten Stadt beitragen kann“, so Claudia Brey, Geschäftsführerin ÖBB Immobilien.



„Klimawald“ und eine 2.500 m² große Blumenwiese

Im nördlichen Bereich der Parkanlage, entlang der Erika-Krenn-Promenade, entsteht ein sogenannter „Klimawald“: 166 neue dicht gepflanzte Bäume mit Sträuchern und 2.500 m2 großer Blumenwiese als Unterwuchs umrahmen künftig den Park von 2 Seiten. Verschlungene Pflasterwege sollen den Eindruck von Trampelpfaden vermitteln und zahlreiche Hängematten die Aufenthaltsqualität im „Klimawald“ erlebbar machen. Ergänzend zu den gepflanzten Sträuchern werden auch insgesamt 260 m2 Gräser- und Staudenbeete angelegt. Diese sind nicht nur ein optischer Hingucker, sondern stellen auch einen Mehrwert für die heimische Fauna dar. Die 2.200 m2 große multifunktionale Wiesenfläche bietet Raum für Bewegung, freies Spielen und Erholung. Im östlichsten Teil wird eine 800 m² große naturnahe Wiesenfläche zur Förderung der Biodiversität im innerstädtischen Raum angelegt und bietet für zahlreiche Tier-und Pflanzenarten einen neuen Lebensraum.

Umfangreiches Spiel- und Sportangebot

Im Osten der Parkanlage wird ein Kinderspielplatz mit Sand-Matsch-Zone, Schaukeln, Wippen, Rutschen und Klettermöglichkeiten errichtet. Im anschließenden „Multifunktionsband” gibt es künftig ein Rollstuhlkarussell, Fitnessgeräte wie etwa ein Rudergerät oder einen Crosstrainer und zahlreiche Sitzbereiche u. a. auch mit Holzdecks. Durch die Errichtung von Pergolen sollen für Parkbesucherinnen und Parkbesucher beschattete Aufenthaltsbereiche geschaffen werden. An 2 Pergolen sind Solarmodule vorgesehen, sodass über frei zugängliche USB-Ports elektronische Geräte aufgeladen werden können. 2 Ballspielplätze zum Basketball und Fußball spielen werden in der Nähe des Schulcampus zu finden sein, da diese im Sinne der Mehrfachnutzung zu Schulzeiten vorrangig den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Abgerundet wird das Angebot für Sportbegeisterte durch eine Calisthenics-Anlage und 2 Tischtennis-Tische.

Cooler Park dank Wasserspiel, Nebelstelen und Trinkbrunnen

12 Nebelstelen und 2 Wasserspiele, bestehend aus 24 sprudelnden Boden-Wasserfontänen und Boden-Nebeldüsen, sorgen in Zukunft für Abkühlung. Hinzu kommen 2 Trinkbrunnen – hier kann der Durst an heißen Tagen oder nach dem Training mit Wiener Hochquellwasser gestillt werden. Beleuchtete Parkwege, ausgestattet mit zahlreichen Bänken, verbinden die einzelnen Bereiche und verknüpfen den Park mit der angrenzenden Umgebung.

Quartiersplatz als klimafittes Bindeglied

Ein Highlight ist auch die klimafitte Gestaltung des rund 3.000 m² großen „Quartiersplatzes“ am „Neuen Landgut“. Er dient als wichtige Verbindung zwischen allen zentralen Einrichtungen im Stadtentwicklungsgebiet: Der neue Bildungscampus, der neue Gemeindebau mit Bibliothek sowie die überarbeitete historische Gösserhalle schließen direkt an den Platz an. Neben dem Walter-Kuhn-Park wird der Quartiersplatz daher zu einem wichtigen Freiraum. Großzügige Grünflächen, 38 neue Bäume und ein Wasserspiel, bestehend aus 11 sprudelnden Boden-Wasserfontänen und 21 Boden-Nebeldüsen, werden künftig für eine hohe Aufenthaltsqualität am Platz sorgen. Für die Wahl der Baumstandorte wurde die Schattensituation am Platz analysiert. Grünflächen und Baumpflanzungen wurden daher bevorzugt dort angeordnet, wo im Sommer wenig Gebäudeschatten zu erwarten ist. Im gesamten Freiraumkonzept des Areals ist eine einheitliche Möbel- und Materialwahl vorgesehen, die sich entsprechend auch am Quartiersplatz wiederfindet.

