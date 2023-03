VI-Engineers: Großes Interesse an Häusern direkt am See

Am Sonnenweiher Grafenwörth wird aufgrund der gesteigerten Nachfrage bereits mit dem Bau der Seehäuser der zweiten Phase gestartet

Wien/Grafenwörth (OTS) - Wohnen am See liegt im Trend. Mit dem Sonnenweiher Grafenwörth, der aktuell – unweit von den Städten Krems, Tulln, St. Pölten und nur 35 Minuten von der Stadtgrenze Wien entfernt – entsteht, setzt VI-Engineers in Bezug auf „Wohnen am Wasser“ eine neue Benchmark. Das Ufer des 36.000 m² großen, neu angelegten Sees wird von 36 kleinen Wohneinheiten (ca. 44-69 m²) sowie 170 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern mit 4-5 Zimmern und einer Wohnfläche von ca. 113 m² bis 132 m² gesäumt. Aufgrund der steigenden Nachfrage zu Wohnraum direkt am Wasser wird nun bereits die zweite Bauphase abgerufen. „Die kleineren Seehäuser mit ca. 44 m² sind schon nicht mehr verfügbar, nur mehr jene ab ca. 69 m² bis 132 m² Wohnfläche. Durch den Baustart der Seehäuser der zweiten Phase wird die aktuelle Auswahl nochmals um weitere Häuser in etwas anderen Lagen am See erweitert“, so DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. „Bei dieser Erweiterung handelt es sich allen voran um Einfamilien- und Doppelhäuser.“ Das Projekt gilt in Niederösterreich als Vorzeigeprojekt und wird in Kooperation mit der Niederösterreichische Versicherungs AG umgesetzt.

Werthaltige Qualität, die leistbar bleibt



Wohnen im Grünen und das direkt am Wasser klingt nach unleistbarem Luxus. Noch dazu im Umkreis von Wien. „Das muss nicht sein“, sagt Kloihofer. „Eine effiziente und ganzheitliche Planung ermöglicht es, die Häuser am Sonnenweiher zu fairen Preisen anbieten zu können. Und das trotz massiver Preisanstiege, die natürlich auch bzw. insbesondere die Baubranche betreffen.“ VI-Engineers macht dabei keinerlei Abstriche bei der Ausführung: „Die hohe und nachhaltige Qualität – von der Planung bis hin zur Ausführung bei Bau und Ausstattung – ist unser Markenzeichen. Dazu stehen wir auch im aktuell schwierigen Marktumfeld. Schließlich schaffen wir hier Werte für Generationen,“ betont Kloihofer. Ein schlüsselfertiges und provisionsfreies Reihenhaus bekommt man am Sonnenweiher ab 449.000 Euro, das Einfamilienhaus direkt am See gibt es ab 575.000 Euro. Nachhaltig konzipiert ist bei den Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern auch das Energiekonzept. Die hauseigenen Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Tiefensonde und PV-Anlagen verschaffen den Käufer:innen mehr Energiesicherheit und geringe Kosten im laufenden Betrieb. Alle Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser erfüllen überdies die Kriterien der NÖ Wohnbauförderung.

Eigene Bucht mit kleinen Seehäusern



Als echter Verkaufsschlager gelten auch die kleinen Seehäuser am Sonnenweiher, die sich separat in einer eigenen Bucht befinden. Während die großen Seehäuser auf Eigengrund stehen, sind die kleinen Wohneinheiten in Form einer Wohnungseigentümergemeinschaft geregelt. „Mit diesem Produkt sprechen wir all jene an, die ganzjährig das Wohnen am See genießen möchten – ohne dabei viel Arbeit mit Garten oder Pool zu haben“, so Kloihofer. Die noch verfügbaren Seehäuser mit 3 Zimmer und einer Wohnfläche von ca. 69 m² liegen direkt am Wasser mit eigenem Badesteg oder einem gemeinschaftlichen Seezugang – ein idealer Rückzugsort also, um dem stressigen Alltag zu entkommen und die kulturell wie auch kulinarisch spannende Region des Wagram ganzjährig genießen zu können.

Projekte wie der Sonnenweiher Grafenwörth oder das Wald- und Seequartier in Velm zeigen, dass die VI-Engineers mit ihren Projektentwicklungen zu „Wohnen am Wasser“ den Zahn der Zeit getroffen hat: „Das Wald- und Seequartier in Velm etwa – nur 10 km von Wien entfernt – war bereits mit dem Start der letzten Bauphase so gut wie ausverkauft. Es gibt dort – Stand heute – nur mehr noch eine Doppelhaushälfte. Hier heißt es also besonders schnell agieren, wenn man sich den Wohntraum am See im Schlosspark Velm noch sichern möchte“, so Kloihofer.



Nähere Infos zum Sonnenweiher Grafenwörth: www.sonnenweiher.at

