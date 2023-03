VGT-Protest vor Schächt-Prozess

VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN demonstriert gegen Kontrollversagen anlässlich des Prozesses wegen tierquälerischer Schächtungen in Wr. Neustadt

Wann: 29.3.2023, 8:45 bis 9:15

Wo: Landesgericht Wr. Neustadt, Maria-Theresien-Ring 5, 2700 Wiener Neustadt

Was: Tierschutz-Protest mit Transparenten, Schildern, Masken



Im Sommer 2021 deckte der VGT gemeinsam mit dem Verein RespekTiere qualvolle Schafsschlachtungen in zwei Betrieben in Niederösterreich auf. Gegen den Betrieb im Bezirk Wr. Neustadt stehen nun zwei Prozesstage an. Vor Gericht steht unter anderem der amtliche Schlachthoftierarzt, der laut Anklageschrift seine Kontrollfunktion missbraucht haben soll (Anklage des Missbrauchs der Amtsgewalt). Weiters angeklagt wegen Tierquälerei sind der Betreiber des Schlachthofs, sein Sohn sowie vier weitere Männer, die Schafe im Betrieb ohne Genehmigung geschächtet hatten, wie Zuhörer:innen des Prozesses schon am ersten Verhandlungstag erfuhren.



Der VGT möchte die Aufmerksamkeit einmal mehr auf das systematische Versagen der Kontrollen in der Tiernutzung hervorheben. In einer neuen Petition wird eine Reform des Schlachtsystems sowie der Kontrollen gefordert.



Der VGT wird von den beiden Verhandlungstagen am 29. und 30.3. berichten.

