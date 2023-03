Neu konstituierter Universitätsrat der MedUni Wien betont die herausragende Bedeutung von Wissenschaft

Eva Dichand, vom Senat gewähltes Mitglied, erneut Vorsitzende – Peter Husslein vervollständigt Gremium als fünftes Mitglied

Wien (OTS) - (Wien, 28-03-2023) Der neue Universitätsrat der MedUni Wien hat in der konstituierenden Sitzung am 27. März 2023 Peter Husslein zum fünften Mitglied gewählt. Zur Vorsitzenden des zentralen Leitungsgremiums für die Funktionsperiode 2023-2028 wurde Eva Dichand einstimmig gewählt, die dieses Amt bereits in der vorangegangenen Funktionsperiode innehatte. Stellvertretender Vorsitzender ist erneut Thomas Zeltner.

Die Medienmanagerin Eva Dichand ist promovierte Wirtschaftswissenschafterin und führt die Tageszeitung „Heute“. Peter Husslein ist Professor für Frauenheilkunde und war langjähriger Leiter der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der MedUni Wien am AKH Wien. Thomas Zeltner ist Präsident der WHO Stiftung (Genf), er leitete von 1991-2009 das Schweizer Bundesamt für Gesundheit. Die weiteren Mitglieder des Universitätsrates sind die ehemalige Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz und Christoph Huber, ehemaliger Direktor der III. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Johannes Gutenberg Universität Mainz, BioNTech-Mitbegründer und Ehrenmitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Der neu konstituierte Universitätsrat betont die herausragende Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die gesamte Gesellschaft: „Allen Versuchen der Wissenschaftsleugnung oder der Diskreditierung von Forschenden muss entgegengetreten werden. Insbesondere die Politik ist aufgerufen, keinesfalls der Verbreitung von fake news oder der Abwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse Raum oder gar Unterstützung zu geben.“

Der Universitätsrat bildet gemeinsam mit dem Rektorat und dem Senat das Leitungsorgan der Universität. Die Funktionsperiode des Universitätsrates läuft über fünf Jahre.

Mitglieder:

Dr.in Eva Dichand

Medienmanagerin

Vom Senat der MedUni Wien nominiert.

em. o. Prof. Dr. med. Dr. h. c. Christoph Huber

Hämatologe, Immunologe, Onkologe, ehemaliger Direktor der III. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Johannes Gutenberg Universität Mainz

Vom Senat der MedUni Wien nominiert.

O.Univ.-Prof. Dr.med.univ. Peter Husslein

ehemaliger Leiter der Universitätsklinik für Frauenheilkunde von MedUni Wien/AKH Wien

Von den Mitgliedern des Universitätsrats gewählt.

Dr.in Sigrid Pilz

Erziehungswissenschafterin und Psychologin, ehemalige Patientenanwältin des Bundeslandes Wien

Von der Bundesregierung nominiert.

Prof. Dr. med. Thomas Zeltner

Präsident der WHO Stiftung (Genf) und ehemaliger Leiter des Bundesamts für Gesundheit in der Schweiz

Von der Bundesregierung nominiert.

