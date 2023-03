Prodinger Summit 2023: „Ferienhotel als Erfolgsrezept"

Top-Fachleute diskutieren am 11. Mai in Kitzbühel, wie alpine Ferienhotels konkurrenzfähig bleiben

Wien (OTS) - Am 11. Mai geht im Kitzbüheler Hotel Rasmushof der mit Spannung erwartete zweite „Prodinger Tourismus-Summit“ über die Bühne. Fachleute aus den Bereichen Hotellerie, Immobilienwirtschaft, Architektur sowie Finanz und Steuern diskutieren zum Thema „Quo vadis Ferienhotellerie?“ über jüngste Trends und realistische Zukunftsaussichten. Der Fokus liegt dabei auf der Frage „Wie kann eine zukunftsfitte Entwicklung der Ferienhotellerie gelingen?“.

Hier lassen sich etliche Verbesserungsmöglichkeiten erkennen. Denn die Anforderungen an Ferienhotels ändern sich mit den Umständen und den Bedürfnissen der Gäste. Wie auch jüngste Erfahrungen leidvoll zeigen, stecken geeignete Neuerungen oft zwischen Regulativen, Raumordnung und gesetzlichen Einschränkungen fest. Über Wege, die für die Branche essentiellen Probleme zu entschärfen, diskutieren Tourismus-Staatssekretärin Mag. Susanne Kraus-Winkler, ÖHV-Präsident Ing. Walter Veit und der Fachgruppen-Obmann in der WK-Tirol, Mag. Franz Staggl. Der erfolgreiche Hotelier und Entwickler Mag. Martin Lenikus berichtet in der Panel-Diskussion über seine Pläne in der Ferienhotellerie und über Hindernisse bei deren Umsetzung. Neben den angeführten Punkten wird Moderator Tarek Leitner in der Diskussionsrunde auch darauf eingehen, wie es in der „Berg-Hotellerie" derzeit läuft und welche wirtschaftlichen und strukturellen Maßnahmen notwendig sind, um die österreichische Ferienhotellerie zukunftsfit zu gestalten.

Zeit und Ort

Der „Prodinger Summit“ findet am Donnerstag, 11. Mai 2023, von 10:00 bis 17:40 Uhr statt.

Hotel Rasmushof Kitzbühel

Hermann Reisch Weg 15, 6370 Kitzbühel

Konditionen

Hoteliers/Kunden: 320,- Euro zzgl. USt.

Regulär: 480,- Euro zzgl. USt.

Mehr Infos und das aktuelle Programm sind auf der Prodinger-Website zu finden!

Prodinger Summit 2023 Alle Details und Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Prodinger Tourismusberatung

Thomas Reisenzahn, t.reisenzahn @ prodinger.at