Oö. Volksblatt: "Ausreifung" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 28. März 2023

Linz (OTS) - Manchmal macht man aus den falschen Gründen das Richtige. Und manchmal wird einem über „richtige Gründe“ das „Falsche“ verkauft. So ist etwa klar, dass die Teuerung manchen Menschen schlaflose Nächte bringt. Hier braucht es Hilfe, damit Wohnen nicht zum Luxus wird. Aber die Lösung ist sicher nicht eine Bremse für Richtwertmieten, denn einerseits würden davon auch Leute profitieren, die es nicht brauchen. Und andererseits viele davon nicht profitieren, die es brauchen würden. Hier ist einfach ein Wohnkostenzuschuss die klügere Variante.

Auch der Befund, dass die Schüler unter Corona besonders gelitten haben, ist sicher richtig. Ob man Ihnen deswegen aber auch heuer wieder eine Corona-Matura verordnen sollte? Nein. Man sollte natürlich die Hilfe ausbauen, Psychologen und Sozialarbeiter sind hier gefragt. Und natürlich braucht es auch sensible Lehrer und Programme, um Lerndefizite auszumerzen. Aber es ist auch notwendig, Normalität zu vermitteln und eine „normale“ Matura abzuhalten. Hier versuchen offensichtlich manche Junggenossen, das Ende der Matura über die Hintertür herbeizuführen. Die Reifeprüfung soll so lange ausgereift werden, bis sie überreif nur mehr entsorgt werden kann.



Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at