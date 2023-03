Bereits 10. OekoBusiness Wien Auszeichnung für GOURMET

GOURMET wiederholt im Rahmen von OekoBusiness Wien für sein Umweltengagement geehrt.

Wien (OTS) - GOURMET lebt Nachhaltigkeit in allen Dimensionen und setzt sich ambitionierte Umwelt- und Klima-Ziele. Bereits seit 2013 ist GOURMET OekoBusiness Wien-Betrieb und wurde erneut von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky für sein Umweltengagement ausgezeichnet. Als Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich nimmt GOURMET seine Verantwortung wahr und leistet einen spürbaren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung.

„Nach über 10 Jahren aktiver Teilnahme an OekoBusiness Wien zeigt sich klar: Dieses Umwelt-Service-Programm hilft uns dabei, unseren CO₂-Fußabdruck möglichst klein zu halten. Gemeinsam haben wir bereits viel erreicht. Beispielsweise Einsparpotenziale bei Energie, Abfall und Ressourcen identifiziert und auch umgesetzt. So konnten wir uns laufend weiter verbessern“, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Umweltengagement bei GOURMET

GOURMET nutzt jede Möglichkeit, um seine Umweltstandards auf Basis von Zahlen und Fakten zu verbessern. Als Vorreiter in der Gemeinschaftsverpflegung berechnet das Unternehmen daher auch den CO₂-Fußabdruck seiner Speisen. Für diese innovative Maßnahme wurde GOURMET 2021 mit dem Nachhaltigkeitspreis der Stadt Wien ausgezeichnet. GOURMET achtet auf einen sorgsamen Umgang mit allen natürlichen Ressourcen, setzt auf BIO, Regionalität und Saisonalität beim Einkauf und bietet eine große Vielfalt an klimafreundlichen Veggie-Speisen. Mehr als 6.800 m2 Photovoltaik-Kollektoren auf den Dächern der Frischküchen in Wien und St. Pölten erzeugen täglich nachhaltige Sonnenenergie zum Kochen und Kühlen der Speisen.

OekoBusiness Wien unterstützt Unternehmen mit umfassenden Beratungsangeboten bei der Umsetzung umweltfreundlicher Maßnahmen. So werden Strategien implementiert, die gut für die Umwelt und das Klima sind und zusätzlich langfristig die Betriebskosten senken.

Zum Unternehmen:

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige, österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, zertifizierte BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. 1997 wurde das Unternehmen als erstes in der Branche Bio-zertifiziert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

Nachhaltigkeit bei GOURMET Mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at