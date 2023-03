Neuer „Waldpension“-Eigentümer in Grimmenstein setzt auf betreutes Wohnen

Die ÖJAB übernimmt am 1. April 2023 das barrierefreie Haus von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs.

Die ÖJAB Waldpension ist ein barrierefreies Wohnhaus, das für alle Menschen offen ist und individuell auf die Bedürfnisse eingeht. Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB 1/5

Manche Waldpension-Gäste kommen, weil sie zu gewissen Zeiten einfach nicht allein sein möchten. Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB 2/5

Mit der ÖJAB wurde ein idealer Kooperationspartner und erfahrener Heimträger gefunden Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs 3/5

Die ÖJAB ist ebenfalls ein gemeinnütziger Verein und wird aufgrund ihrer Größe, Vernetzung und Bedeutung die Waldpension für die Zukunft erhalten und weiterentwickeln können. Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs 4/5

Der Schwerpunkt des Hauses, das betreute Wohnen, ist ein Zukunftsthema in unserer Gesellschaft. Dazu wollen wir mit unserer Waldpension einen Beitrag leisten. Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB 5/5

Grimmenstein in Niederösterreich (OTS) - Die Waldpension in Grimmenstein in der „Buckligen Welt“ der niederösterreichischen Voralpen bietet seit Jahrzehnten barrierefreies Wohnen, Betreuung und Pflege in aussichtsreicher naturnaher Lage. Das Haus in der Prof. Robert Vogel-Str. 1 in Hochegg umfasst 96 Wohnplätze in Einbett- und Zweibettzimmern und Apartments sowie 12 Pflegeplätze. Seit 1961 wurde es von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs geführt. Neuer Eigentümer des Hauses ist ab 1. April 2023 die ÖJAB – Österreichische JungArbeiterBewegung, eine der größten gemeinnützigen Heimträgerorganisationen Österreichs.

Die neu geführte Waldpension wird vor allem betreutes Wohnen für Menschen mit und ohne Behinderung anbieten. Das heißt: selbständig wohnen, aber mit komfortablen Services, Vollpension-Essen und einer Betreuung im Alltag nach individuellem Bedarf. Dies kann beispielsweise Hilfe beim Anziehen und bei der Körperpflege sein – oder Unterstützung beim Einkaufen, bei Behördenwegen bzw. beim Organisieren von Krankenhausbehandlungen. Ein 24-Stunden-Notruf in jedem Zimmer gibt Sicherheit. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Sehbeeinträchtigungen oder Blindheit finden spezielle Angebote im Haus.

„Ältere Menschen, die etwas Betreuung benötigen, können in der ÖJAB Waldpension eine kurze Zeit der Erholung verbringen, z.B. Urlaub machen, oder dauerhaft dort wohnen und ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. Damit entlasten wir die Angehörigen. Jedoch können Angehörige auch selbst in die Waldpension einziehen und dort die Zeit gemeinsam mit ihren Lieben entspannt genießen“, beschreibt Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB. „Die ÖJAB Waldpension ist ein barrierefreies Wohnhaus, das für alle Menschen offen ist und individuell auf die Bedürfnisse eingeht.“

Einen Platz in der neuen ÖJAB Waldpension bucht man telefonisch unter 02644/8551-0, per E-Mail an office @ oejab-waldpension.at oder auf der Website www.waldpension.at. Wer sich nicht sicher ist und im Raum Wien wohnt, kann sich zu einer „Schnupperfahrt“ in die Waldpension von Zuhause abholen lassen.

Auf ein regelmäßiges Veranstaltungs- und Freizeitangebot und Geselligkeit im Haus wird weiterhin großer Wert gelegt, betont Monika Schüssler: „Manche Waldpension-Gäste kommen, weil sie zu gewissen Zeiten einfach nicht allein sein möchten.“

Wer gerne Ruhe und Natur genießt, findet rund um die ÖJAB Waldpension zahlreiche Wanderwege. Für sehbehinderte, blinde und für gehbehinderte Menschen gibt es Spazierwege durch duftenden Wald und frische Wiesen mit speziellen Führungsgeländern zum Anhalten.

Falls sich der Gesundheitszustand von Dauergästen verschlechtert, können sie – sofern Pflegeplätze im Haus frei sind – vom betreuten Wohnen zur Pflege wechseln, ohne ausziehen zu müssen.



Wie es zum Eigentümerwechsel kam

Die 1935 gegründete Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs hat sich entschlossen, die Waldpension aus strategischen Gründen in andere Hände zu geben und sich verstärkt ihren Kernaufgaben als größte Sehbehinderten-Selbsthilfeorganisation in Österreich zu widmen.

„Mit der ÖJAB wurde ein idealer Kooperationspartner und erfahrener Heimträger gefunden“ , ist sich Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender der Hilfsgemeinschaft, sicher. „Die ÖJAB ist ebenfalls ein gemeinnütziger Verein und wird aufgrund ihrer Größe, Vernetzung und Bedeutung die Waldpension für die Zukunft erhalten und weiterentwickeln können.“

Mit 1. April 2023 kauft die ÖJAB das Gebäude der Waldpension, das Grundstück und die Waldpension BetriebsgmbH, die derzeit eine hundertprozentige Tochter der Hilfsgemeinschaft ist. Die Waldpension BetriebsgmbH, künftig: Waldpension GmbH, betreibt als neues ÖJAB-Tochterunternehmen das Haus. Die bestehende Geschäftsführung der GmbH und das Personal im Haus werden mitübernommen.

„Wir werden in der ÖJAB Waldpension weiterhin alles bieten, was die Hilfsgemeinschaft-Mitglieder und Stammgäste sehr gerne genießen“, betont Monika Schüssler. „Der Schwerpunkt des Hauses, das betreute Wohnen, ist ein Zukunftsthema in unserer Gesellschaft. Dazu wollen wir mit unserer Waldpension einen Beitrag leisten.“

Die ÖJAB – Österreichische JungArbeiterBewegung (www.oejab.at) ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein, der seit 1946 besteht. Heute bietet die ÖJAB in 28 Wohnheimen Studierenden und Jugendlichen ein Zuhause am Ausbildungsort und älteren Menschen stationäre und mobile Pflege. Außerdem ist der Verein in den Bereichen Bildung, Integration, Flüchtlingshilfe und Entwicklungszusammenarbeit tätig.

Pressefotos – Download in Druckqualität: https://oejab.at/ueber-die-oejab/presse-medien

Feierliche Übergabe der Waldpension an den neuen Eigentümer ÖJAB

Dr. Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB, und Stellvertreter Ing. Harald Pöckl, Leitung ÖJAB-Facility-Management, werden den symbolischen Schlüssel der Waldpension von der bisherigen Eigentümerin, der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, vertreten durch den stellvertretender Vorstandsvorsitzenden Mag. Klaus Höckner, entgegennehmen.

Datum: 31.03.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Waldpension

Prof. Robert Vogel-Straße 1, 2840 Grimmenstein, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Mohl, Öffentlichkeitsarbeit ÖJAB, 06608359826, wolfgang.mohl @ oejab.at / Helga Bachleitner, Öffentlichkeitsarbeit Hilfsgemeinschaft, 01 3303545-82, bachleitner @ hilfsgemeinschaft.at