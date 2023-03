AVISO: Mi, 29.3. - Austausch mit der iranischen Exil-Community: „Österreich - ein sicherer Hafen für die iranische Diaspora?“

Wien (OTS) - Das Mullah-Regime treibt die Menschenrechtsverletzungen in Iran immer weiter auf die Spitze. Über die Grenzen des eigenen Landes hinaus versucht der Geheimdienst aber auch, die iranische Diaspora in westlich-demokratischen Ländern unter Druck zu setzen. Wie ist hier die Situation in Österreich?

In Anbetracht der zunehmenden Brisanz des Themas lädt die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, am 29. März um 13 Uhr zu einem Austausch mit Verterter:innen der iranischen Exil-Community sowie Abgeordneten mehrerer Parteien ein. Bei dem Gespräch werden auch die kürzlich aus dem Gefängnis Evin entlassene Journalistin Saeedeh Fathabadi und der im vergangenen Jahr inhaftierte österreichisch-iranische Doppelstaatsbürger Mehdi Kazemi anwesend sein und von ihren Erlebnissen berichten.

Datum: 29.03.2023, 13:00 – 14:00 Uhr

Ort: Parlament, Elise-Richter-Lokal 2, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien

Medienvertreter:innen sind herzlich dazu eingeladen an dem Austauschgespräch teilzunehmen. Bei Interesse bitten wir Sie, sich unter office.ernst-dziedzic @ gruene.at anzumelden.

Für den Zutritt zum Parlament ist ein Lichtbildausweis sowie eine Registrierung erforderlich: https://www.parlament.gv.at/services/zutritt/anmeldung/index.html

