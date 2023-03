Helga Krismer: "Kultur und Sport in NÖ können es sich nicht leisten, auf etwa 40 Millionen Euro in unserem Bundesland zu verzichten."

Grüne Klubobfrau kritisiert deutlich die schwarz-blaue Ankündigung, die ORF Landesabgabe in Niederösterreich abzuschaffen.

St. Pölten (OTS) - Die Grüne Klubobfrau Helga Krismer übt deutliche Kritik an der schwarz-blauen Ankündigung, die ORF Landesabgabe in Niederösterreich abzuschaffen: "Kultur und Sport in Niederösterreich können es sich nicht leisten, auf etwa 40 Millionen Euro in unserem Bundesland zu verzichten. Wer das Kultur- und Sportland Niederösterreich unterstützt, muss Farbe bekennen. Die Grünen haben sich im Gegensatz zu FPÖ und SPÖ bei der letzten Novelle 2015 für die Abgabe ausgesprochen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gibt als Kulturreferentin bereits beim Start der schwarz-blauen Koalition auf und kämpft nicht." Weiterhin erklärt Krismer: "Allein die Kulturwirtschafts GmbH des Landes erhält 40 Millionen Euro für ihre Betriebe pro Jahr. Angesichts der Budgetsituation werden massive Einsparungen im Kultur- und Sportbereich erwartet", zeigt sich Krismer von diesem Vorhaben enttäuscht.

