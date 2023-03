DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Armin Wolf und Peter Filzmaier sowie Felix Kammerer am 28. März um 22.00 Uhr in ORF 1

Danach um 23.00 Uhr: Neue Folge „Pratersterne“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 28. März 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 wieder spannende Gäste: „ZIB“-Anchorman Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier stellen ihr neues Buch zum gleichnamigen Podcast „Der Professor und der Wolf“ vor. Außerdem spricht Nachwuchsschauspieler Felix Kammerer über seine Erfolge und seine nächsten Projekte. Die Schlussnummer kommt wieder von einer Amadeus-nominierten Band – dieses Mal vom Trio Sharktank. Anschließend um 23.00 Uhr erhellen die „Pratersterne“ wieder „DIE.NACHT“: Gastgeber Hosea Ratschiller begrüßt Severin Groebner, Antonia Stabinger, Aliosha Biz und Bananz auf der Stand-up-Bühne im Wiener Fluc. Um 23.30 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

„Der Professor und der Wolf“ heißt der Erfolgs-Podcast von „ZIB“-Anchorman Armin Wolf und Politologe Peter Filzmaier. Darin erklären sie, wie Politik in Österreich funktioniert. Weil dieses Thema Stoff für ein ganzes Buch liefert, veröffentlichen die beiden nun das gleichnamige Werk. Wie sich der Podcast von ihren „ZIB“-Gesprächen unterscheidet und ob man als Podcast-Star mehr Popularität erlangt als im Fernsehen, verraten die beiden im Gespräch mit Stermann und Grissemann.

Den dritten Gast des Abends kennt man nicht nur von der Bühne des prestigeträchtigen Wiener Burgtheaters: Der erst 27-jährige Schauspieler Felix Kammerer hat die Hauptrolle in der Netflix-Neuverfilmung von „Im Westen nichts Neues“ von Edward Berger verkörpert, die bei den diesjährigen Academy Awards mit vier Oscars ausgezeichnet wurde. 2022 hat er außerdem den Nestroy-Preis als bester Nachwuchsschauspieler gewonnen. In „Willkommen Österreich“ spricht der Rising Star über seinen Erfolg und gibt einen Ausblick auf die nächsten Projekte.

Für die Schlussnummer zeichnet dieses Mal wieder eine Band verantwortlich, die für den Amadeus Austrian Music Award nominiert ist: das Trio Sharktank. Und auch in den nächsten Wochen lassen Amadeus-nominierte Acts „Willkommen Österreich“ musikalisch ausklingen, u. a. Keke (4. April), Mira Lu Kovacs und Clemens Wenger (11. April) und Folkshilfe (18. April).

„Pratersterne“ um 23.00 Uhr

Severin Groebner „hat es nicht so mit der Ehrlichkeit“, aber Haltungsnote 1A gebührt ihm in jedem Fall. Die Auflösung dieses Paradoxons ist im Soloprogramm „ÜberHaltung“ zu sehen, auf das er einen Vorgeschmack gibt. Den spektakulärsten Auftritt in der Geschichte der „Pratersterne“ bietet die Kabarettistin Antonia Stabinger und erfüllt sich damit einen Lebenstraum. Vor allem bekannt als Klezmer-Musiker und DJ zeigt Neo-Kabarettist Aliosha Biz, dass er nicht nur die Geige, sondern auch die Kabarettbühne virtuos bespielen kann. Musikalischer Höhepunkt der Sendung ist Bananz, der Musiker, der am Bau arbeitet und dort Inspiration für seine brachialen Lieder findet.

Fans der Kabarettreihe finden Staffel 1 bis 5 der „Pratersterne“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

