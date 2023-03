Tina Gruber-Mücke neue Leiterin Finanzen, Personal und Recht an der Universität für Weiterbildung Krems

Universitätsdirektorin der Anton Bruckner Privatuniversität wechselt an die Universität Krems

Krems (OTS) - Mit 1. April 2023 übernimmt Mag.a Dr.in Tina Gruber-Mücke die Leitung Finanzen, Personal und Recht an der Universität für Weiterbildung Krems. Die promovierte Wirtschaftswissenschafterin weist langjährige Erfahrung im Bereich Hochschulentwicklung auf.

Als führende öffentliche Universität für Weiterbildung in Europa befasst sich die Universität Krems intensiv mit aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen. Neben den Aktivitäten in Forschung und Lehre spielt die laufende Weiterentwicklung im Bereich der Universitätsverwaltung dabei eine große Rolle.

Zum Verantwortungsbereich von Tina Gruber-Mücke gehören die Dienstleistungs­einrichtungen Controlling, Einkauf, Finanzbuchhaltung, Personalmanagement, Personalsuche und Personalentwicklung sowie Recht und Personal mit gesamt rund 50 Mitarbeiter_innen. Die Abteilung für Finanzen, Personal und Recht wurde bis September 2022 von Univ.-Prof. Dr. Markus Fallenböck, LL.M. geführt, der nun das Amt des Vizerektors für Personal und Digitalisierung an der Universität Graz innehat.

Über Tina Gruber-Mücke

Dr.in Tina Gruber-Mücke beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Innovation und Orga­nisationsentwicklungsprozessen. Seit April 2021 war sie als Universitätsdirektorin und Mitglied des Präsidiums an der Anton Bruckner Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz in Linz tätig.

Die gebürtige Oberösterreicherin des Jahrganges 1976 hat an der Universität Linz Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften studiert. Nach Stationen als Assistenzprofessorin an der Universität Linz und Professorin für Organisationsent­wicklung an der Fachhochschule Oberösterreich übernahm sie von 2016 bis 2017 die stellvertretende Leitung am Department für Interaktive Medien und Bildungstechnologien sowie die Leitung des Zentrums für bildungstechnologische Forschung an der Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur der Universität für Weiterbildung Krems. Von 2018 bis 2021 war sie an der IMC Fachhochschule Krems als Professorin, Studiengangsleiterin und Institutsleiterin tätig. Tina Gruber-Mücke ist Autorin bzw. Herausgeberin von vier Büchern und über 30 wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Innovation, Kompetenz- und Organisationsentwick­lung. Sie ist regelmäßig Vortragende zu diesen Themen an Universitäten und Fachhochschulen.

