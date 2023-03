Einladung für Medienvertreter: Exklusive Diskussionsveranstaltung unter Moderation von Heinz-Christian Strache, Vizekanzler a. D.

Thema: Energiesicherheit für Europa und die wichtige Bedeutung des Südkaukasus - Aktuelle Konflikte, Risiken und Chancen.

Donnerstag, 06. April 2023, Beginn 18:30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Hotel Bristol, Salon Schönbrunn



Diskussionsteilnehmer:

Efgani Dönmez, Unternehmensberater, Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat a. D. (ehemals Die Grünen und ÖVP, heute parteilos)

Dr. Wendelin Ettmayer, Österreichischer Diplomat / Botschafter / Europarat a. D., Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat a. D. (ÖVP)

Harald Fischl, Unternehmer, Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat a. D.

(ehemals FPÖ und BZÖ)

Josef Eltantawi (ehemals Kapsch, internationales Industrie-Management) und Heinz-Christian Strache werden als Veranstalter und Ansprechpartner bzw. Moderator vor Ort sein.

Hinweis: Anmeldung für Journalisten unter heinz.c.s.69 @ gmail.com bis Freitag, 31. März 2023 ist unbedingt notwendig, da es aufgrund der Exklusivität der Veranstaltung nur begrenzte Teilnahmemöglichkeiten gibt.

Information zur Veranstaltung:

In meiner Funktion als Österreichischer Vizekanzler habe ich die Partnerschaft, die Zusammenarbeit sowie die Gespräche mit dem Südkaukasus aktiv vorangetrieben und durch entsprechende Verträge intensiviert. Diese gelebte Tradition des Dialogs möchte ich nunmehr auch als Unternehmer und im Rahmen meiner Tätigkeit für Europäische Unternehmen konsequent fortsetzen.

Mein Ansatz ist es, dass es für Europa oberste Priorität haben sollte, von einseitigen Energielieferungen in Krisen unabhängig zu sein. Hierfür müssen die Energiewege und der Energieimport nach Europa gesichert sein. Dabei spielt unter anderem auch der Südkaukasus eine wichtige Rolle. Dies vor allem vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, den reduzierten und sanktionierten Gaslieferungen aus Russland sowie der Zerstörung von North Stream II.

Wir erleben in Europa aufgrund der geopolitischen Entwicklungen, des Ukraine-Krieges und der Zerstörung von North Stream II derzeit eine virulente Energiekrise, welche wir durch erneuerbare Energien kurz- bzw. mittelfristig nicht kompensieren können. Die Wichtigkeit von Energielieferungen in Form von Gas und Öl aus Aserbaidschan bzw. Zentralasien unabhängig von Russland, der Ukraine und dem Iran – sprich außerhalb von Konflikt- und Krisenregionen – ist enorm.

Vor dem Ukraine-Krieg gab es stabile, verlässliche und günstige Energielieferungen aus Russland. Sowohl seit Kriegsbeginn 2022 als auch der Krise im Iran sind diese Energielieferungen nicht mehr gesichert. Gleichzeitig gibt es in der Region aufgrund der aktuellen Entwicklungen auch Angst vor einer steigenden Bedrohung aus dem Iran. Dieser hat in der letzten Zeit auch sein Konfliktpotenzial mit Aserbaidschan bekräftigt und militärische Drohungen ausgesprochen. Der Konflikt Bergkarabach zwischen Aserbaidschan und Armenien belastet die Beziehungen zu Europa und braucht daher eine diplomatische Lösung.

In einem möglichen Konflikt zwischen Aserbaidschan und dem Iran darf Europa nicht tatenlos zusehen. So wie Israel, das Aserbaidschan ebenfalls unterstützt, sollte sich Europa hier als aktiver Vermittler einbringen. Denn auch geopolitisch ist Aserbaidschan für Europa ein wichtiger Faktor. Frankreich hat in der EU ein Embargo gegen Aserbaidschan befürwortet, wodurch Europa aber noch mehr in die Abhängigkeit des Iran, Algeriens und Russlands gerät.

Es werden Vertreter aus Industrie, Wirtschaft, Unternehmertum, sowie Meinungsbildner und Medienvertreter zu dieser Veranstaltung eingeladen. Beginn 18.30 Uhr im Salon Schönbrunn, Hotel Bristol mit Getränken und Buffet.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz-Christian Strache, Vizekanzler a. D.



Rückfragen & Kontakt:

Geschäftsführer der PHI Beteiligungs- und Unternehmensberatung GmbH –

Plattform für Frieden und Neutralität



