Toto: Siebenfachjackpot – es geht um 130.000 Euro

Wiener knackt Zwölfer-Jackpot per Quicktipp

Wien (OTS) - Der Toto Garantie 13er aus der Runde 11B wirkt noch nach, denn auch in der Toto Runde 12 gab es – zum bereits siebenden Mal in Folge – keinen Dreizehner. Damit geht es in der nächsten Runde um einen Siebenfachjackpot, und für den Dreizehner werden rund 130.000 Euro erwartet.

Achtung! In dieser Woche gibt es wieder nur eine Toto Runde, und Annahmeschluss für die Runde 13 ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Beim Zwölfer stand ein einfacher Jackpot auf dem Spiel, und der wurde von einem Spielteilnehmer aus Wien per Quicktipp geknackt. Der Gewinn in Höhe von rund 15.800 Euro befand sich im zehnten von zehn gespielten Tipps.

Nichts Neues gab es schließlich in der Torwette: Es gab erneut weder einen Tipp mit fünf richtigen noch einen mit vier richtigen Vorhersagen. Damit gehen die Jackpots in den ersten beiden Rängen jeweils in eine weitere Runde.

Quoten der Toto Runde 12

7fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 115.406,44 – 130.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 15.798,70 8 Elfer zu je EUR 231,00 64 Zehner zu je EUR 57,70 909 5er Bonus zu je EUR 1,60

Der richtige Tipp: 1 2 1 2 X / X X E2 X 1 EX 1 1 X E2 X 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 35.994,48 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.226,59 Torwette 3. Rang: 16 zu je EUR 49,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 165.640,24

Torwette-Resultate: +:0 0:+ +:1 0:1 1:1

