Klassischer Sommernachtstraum mit PLACIDO DOMINGO in Bad Hofgastein

Der erfolgreichste zeitgenössische Tenor Plácido Domingo kommt am 30.07.2023 nach Bad Hofgastein in die Alpenarena

Graz (OTS) - Mit dem bekanntesten lebenden Tenor der Welt und „König der Oper“ erreicht der über 60 Veranstaltungen umfassende Klassik:Sommer in Bad Hofgastein Ende Juli seinen Höhepunkt.

Das Programm dieses einmaligen Konzertabends am 30. Juli 2023 umfasst eine Auswahl von Arien, Duetten und Liedern aus Plácido Domingos umfangreichem Gesangsrepertoire.

Begleitet wird er dabei von Mané GALOYAN und Placido DOMINGO Jr.

Die armenische Sopranistin absolvierte ihre Ausbildung am Houston Grand Opera Studio und ist Trägerin mehrerer internationaler Auszeichnungen, so auch Preisträgerin des Gesangswettbewerbs „Operalia“, der von Plácido Domingo 1993 gegründet wurde. Mané Galoyan gastiert an zahlreichen internationalen Opern- und Festival-Bühnen wie der Metropolitan Opera, am Opernhaus Zürich, Paris Opéra, Glyndebourne Festival und ist Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin.

Geboren in Mexiko-Stadt, kam Plácido Domingo Jr. schon früh mit der Welt der Oper in Berührung und entwickelte eine Leidenschaft für die Musik. In seiner Karriere komponierte er Lieder für berühmte Künstler wie Michael Bolton, Sarah Brightman, José Carreras, Luciano Pavarotti, Leona Mitchell, Diana Ross, Alejandro Fernández, Tony Bennett und Placido Domingo. In den letzten Jahren hat Placido Domingo Jr. seine Gesangsaktivitäten in der ganzen Welt verstärkt, sowohl mit seinem Vater Placido Domingo als auch als Solist. Zu seinen jüngsten Konzerten gehören: Mexiko, Uruguay, Eriwan, Bratislava, Riga-Lettland, Belgrad, New York, Las Vegas, Peking, Deutschland, Spanien, Italien.

Das Orchester, die PRAGER PHILHARMONIE, wird geleitet von EUGENE KOHN, einem langjährigen musikalischen Begleiter Plácido Domingos.

Plácido Domingo gilt weltweit als der „König der Oper“ und als der größte und erfolgreichste zeitgenössische Tenor mit mehr als 4.000 Auftritten und 150 verschiedenen Rollen. Im Mittelpunkt seines breitgefächerten Repertoires steht das italienische und französische Fach mit Opern von Guiseppe Verdi, Giacomo Puccini, Georges Bizet und vielen anderen. Eine seiner großen und weltweit berühmten Paraderollen ist der „Otello“ in der gleichnamigen Oper von Verdi, die auch von Franco Zeffirelli mit ihm verfilmt wurde.

Geboren in Madrid, zog Plácido Domingo mit seinen Eltern als Zarzuela-Sänger im Alter von acht Jahren nach Mexiko. Dort begann seine musikalische Ausbildung, unter anderem als Dirigent, bevor sein unglaubliches Gesangspotential erkannt wurde.

KLASSIK:SOMMER IN BAD HOFGASTEIN

Der Alpenort Bad Hofgastein ist bekannt für die Inszenierung eines vielfältigen Klassik-Programms im Sommer. Von 26. Mai bis 27. Oktober gehören große Orchester-Konzerte am Berg, kleine Ensembles auf der Alm oder im Wald ebenso zum Programm wie Familienkonzerte im malerischen Ortszentrum.

PLÁCIDO DOMINGO – Ein absoluter Weltstar und ein Multitalent

Sein Operndebüt feierte Plácido Domingo in Monterrey als Alfredo in La Traviata und verbrachte danach zweieinhalb Jahre an der Israel National Opera mit 280 Aufführungen von 12 verschiedenen Rollen. Im Jahr 1966 sang er die Titelrolle in der USA-Premiere von Ginasteras Don Rodrigo an der New York City Opera, sein Debüt an der Metropolitan Opera (New York) kam 1968 als Maurizio in Adriana Lecouvreur.

Seitdem hat er alleine dort in mehr als 800 Aufführungen von nahezu 80 verschiedenen Rollen gesungen und feierte seine 50. Saison in Folge (2018/2019). Plácido Domingo trat regelmäßig in allen großen Opernhäusern auf, darunter an der Mailänder Scala, der Wiener Staatsoper, dem Londoner Covent Garden, der Staatsoper Berlin, im Teatro Real in Madrid, am Liceu Barcelona, der San Francisco Opera, der Los Angeles Opera, des Teatro Colón in Buenos Aires sowie bei den Bayreuther und Salzburger Festspielen und in der Arena in Verona.

Domingos Studioaufnahmen, unabhängig ob komplette Opern, Arien- oder Duett Alben oder Crossover-Projekte, sind unweigerlich in den Bestseller-Charts zu finden, zahlreiche seiner Alben wurden dabei mit Gold & Platin ausgezeichnet. Seit den neunziger Jahren – erstmals anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1990- trat Plácido Domingo zusammen mit Jose Carreras und Luciano Pavarotti als „Die drei Tenöre“ auf und füllten in dieser Formation weltweit die größten Arenen.

Plácido Domingo zählt zu den meist dekorierten und geehrten Künstlern der heutigen Zeit. Für sein lebenslanges Engagement und seinen Beitrag zu Musik und Kunst erhielt er unzählige Auszeichnungen, so zum Beispiel 12-mal den „Grammy“ und trägt zahlreiche Ehrendoktorate. Er ist bekannt als Förderer junger Talente, weltweiter Botschafter der spanischen Kultur und für sein humanitäres Engagement.

Lassen Sie sich dieses Konzert nicht entgehen und seien Sie dabei, wenn Startenor Plácido Domingo am Abend des 30 Juli 2023 die Alpenarena in eine Opernbühne verwandelt und einen Hauch von Staatsoper, Metropolitan Opera und Mailänder Scala nach Bad Hofgastein bringt.

Gastein im Süden des Salzburger Landes bietet mit seinen drei Orten Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein lebendige Tradition und kulturelle Vielfalt. Von uriger Almwirtschaft über vielfältige Kunst- und Kulturangebote bis zur reichen Geschichte der faszinierenden Belle Époque Gebäude. Der Reichtum des Tales zeigt sich auch anhand seiner einzigartigen Naturjuwelen – die beeindruckende Berglandschaft der Hohen Tauern, die weltbekannten Thermalquellen und die vielen facettenreichen Seitentäler, die stets zu Erkundungstouren einladen.

