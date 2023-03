Die Pflege hat einen Podcast

„pflegeistmehr.at“ ist ein Podcast, der sich in professioneller Weise an Pflegekräfte richtet. Ab März 2023 erscheinen in regelmäßigen Abständen neue Folgen.

Wien (OTS) - Von der Pflege, für die Pflege

„Die Pflege befindet sich im Umbruch, ist lebendig und verändert sich stetig. Laufend werden von Politik und Gesellschaft neue Reformen entwickelt oder politische Aktionen gestartet - meistens ohne die in der Pflege tätigen Mitarbeiter*innen aktiv einzubinden. "Mit unserem Podcast pflegeistmehr haben wird das geändert: Wir holen Pflegekräfte vor das Mikrofon und lassen sie zu aktuellen Pflegethemen sprechen“, so die Initiatorin des Pflegepodcasts DGKP Barbara Mally, MBA

Im Podcast sollen alle Themen, die die Pflege betreffen, angesprochen werden. Dabei werden Gebiete wie die Pflegewissenschaft, -pädagogik, -management, die Pflegepolitik oder auch pflege-praxisrelevante Themen beleuchtet. Außerdem ist das Redaktionsteam in allen Versorgungssettings unterwegs: Von der Pflegeausbildung, über Spezialisierungen bis in die ambulante Pflege.

Community bestimmt Thema

„Bei der Auswahl der Themen wollen wir aber auch aktiv die Community einbinden. Ein Podcast lebt von Interaktion, deshalb können die Zuhörer*innen ihr Feedback abgeben. Weiters ist geplant, die Zuhörer*innen über Themen abstimmen zu lassen oder ihnen die Möglichkeit zu geben direkt ihre Fragen für eine Podcast-Cast einzumelden“, so die Initiatorin Barbara Mally.

Der Podcast ist kurz und knackig konzipiert, sodass sich alle Interessierten schnell und unkompliziert über Neuigkeiten informieren können. Damit bleibt die Pflege in regelmäßigen Abständen „am Laufenden“. „Meiner Ansicht nach ist informiert zu sein die Basis, um mitdiskutieren und Einfluss nehmen zu können“, erklärt Barbara Mally.

Der Podcast richtet sich aber nicht nur an Pflegende, sondern auch andere Gesundheitsprofessionen, die mehr über Pflege erfahren möchten, Auszubildende, die „undurchsichtigen“ Zusammenhänge in der Welt der Pflege verstehen möchten sowie alle Interessierten aus Politik, Management und Bildung.

Zur Person:

DGKP Barbara Mally, MBA ist Pflegedirektorin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien und begann im Jahr 2003 mit der Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege ihre berufliche Laufbahn an der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder in Wien. Darauf folgte eine Sonderausbildung zur Intensivpflege sowie 2016 das Masterstudium Health Care Management an der WU Wien. Ihre Expertise im Pflegemanagement basiert auf ihrer langjährigen Tätigkeit im Intensivbereich sowie als Stationsleitung der chirurgischen Station und stellvertretenden Pflegedirektorin.

