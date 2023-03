ÖAMTC: Das sind die Gewinner des Marcus 2023 (+Fotos, +Video)

Österreichischer Automobilpreis zum 11. Mal vergeben, Wegweiser für Robert Bosch GmbH

Wien (OTS) - Im März 2023 wurde zum 11. Mal der österreichische Automobilpreis Marcus vergeben. 46 Automodelle, die 2022 auf den heimischen Markt gekommen sind, wurden dafür von ÖAMTC-Fachleuten geprüft und bewertet. Ziel des Marcus ist es, jene Eigenschaften auszuzeichnen, die Autokäufer:innen am wichtigsten sind. "Interessierte stehen vor einer immer größer werdenden Vielfalt an Antriebs- und Ausstattungskonzepten. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bietet der Marcus mit einer transparenten und objektiven Bewertung eine gute Orientierung", betont ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold.

Die 46 Automodelle wurden nach den Kriterien Klimafreundlichkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bewertet, daraus wurden die Gesamtsieger in den vier Fahrzeugkategorien Kleinwagen & Kompaktklasse, Mittelklasse, SUV & Crossover sowie Luxusklasse errechnet. Ein zweiter Marcus in jeder Fahrzeugkategorie wurde von den ÖAMTC-Mitgliedern vergeben: Sie konnten aus allen Neuerscheinungen 2022 ihren Favoriten in jeder Fahrzeugklasse auswählen. Zusätzlich wurde von einer Fachjury die Robert Bosch GmbH für die unternehmerische Gesamtleistung in Bezug auf zukunftsweisende Technologien im Automobilsektor mit dem Wegweiser ausgezeichnet.

Neuheit 2022 – Marcus-Sieger Gesamtwertung

Kategorie Kleinwagen & Kompaktklasse: MG4 Electric

Kategorie Mittelklasse: MG5 Electric

Kategorie SUV & Crossover: Kia Niro

Kategorie Luxusklasse: Škoda Enyaq Coupé iV

Die Gesamtwertung setzt sich aus einer Sicherheits-, Wirtschaftlichkeits- und Klimawertung zusammen. Bei den Sicherheitsmerkmalen wurde die Serien-Ausstattung anhand von 38 definierten Merkmalen bewertet (Basis-Varianten jedes Modells). Grundlage für die Bewertung der Klimafreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit waren Verbrauchsmessfahrten der Redaktion des ÖAMTC-Mobilitätsmagazins auto touring. Von den 46 Autos, die 2022 in Österreich neu auf den Markt gekommen sind, konnten 43 getestet werden, drei Modelle wurden nicht zur Verfügung gestellt. Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit flossen zusätzlich Faktoren wie Listenpreis, Kilometerleistung und Wertverlust in die Bewertung ein. Bei der Klimafreundlichkeit wurden die Neuheiten mit dem geringsten CO2-Ausstoß ausgezeichnet, bei E-Autos wurde dazu ein aus dem Stromverbrauch errechnetes CO2-Äquivalent herangezogen. Details zu allen Bewertungen und den Kriterien findet man online unter www.oeamtc.at/marcus sowie auf Anfrage an kommunikation @ oeamtc.at.

Neuheit 2022 – Marcus-Sieger Voting ÖAMTC-Mitglieder

Kategorie Kleinwagen & Kompaktklasse: BMW 2er Active Tourer Kategorie Mittelklasse: BMW i4 Gran Coupé

Kategorie SUV & Crossover: BMW X1

Kategorie Luxusklasse: VW ID. Buzz

Für die Wahl konnten ÖAMTC-Mitglieder aus den Neuerscheinungen 2022 online ihre persönlichen Favoriten in vier Fahrzeugklassen auswählen. Rund 55.000 Mitglieder haben online gevotet, die Ergebnisse wurden notariell ermittelt.

Wegweiser für Robert Bosch GmbH

Als "Wegweiser" wird beim Marcus jedes Jahr ein besonders zukunftsweisendes Konzept aus dem Automobilbereich ausgezeichnet. Einige der Vorschläge, die die Fachjury heuer erhielt, betrafen verschiedene Innovationen von ein- und demselben Unternehmen: der Robert Bosch GmbH. Alle Vorschläge wurden in Hinblick auf Technologie, Umwelt, Sicherheit, Alltagstauglichkeit, Verfügbarkeit, Innovation und Breitenwirkung geprüft. Die Jury entschied dann einstimmig, die Robert Bosch GmbH Kategorie-übergreifend für ihre Gesamtleistung im Automobilsektor mit dem Wegweiser des ÖAMTC auszuzeichnen.

"Die Robert Bosch GmbH hat über Jahrzehnte eine Innovationsführerschaft inne. Bosch meldet jedes Jahr weltweit mehrere Tausend Patente an, zählt zu den Top Ten-Unternehmen mit den meisten Anmeldungen am europäischen Patentamt und hat bei unzähligen Innovationen Pionierarbeit geleistet – z. B. automatisiertes Fahren, Fond-Airbag, partikelarme Bremse, vollautomatisches Parken, Fahrrad-ABS und Schräglagen-ABS für Motorräder", erklärt der ÖAMTC-Direktor.

Die Fachjury unter Vorsitz von ÖAMTC-Cheftechniker Thomas Hametner bestand aus Walter Böhme (ÖVK), Herbert Demel, Bernhard Geringer (Technische Universität Wien), Reinhard Kolke (ADAC e.V.), Cornelia Lex (Technische Universität Graz), und Peter Schoeggl (AVL List GmbH).

Weitere Informationen findet man online unter www.oeamtc.at/marcus.

