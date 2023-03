Bis zu 40 Prozent sparen: oeticket legt die besten Konzerte und Events des ganzen Jahres ins Osternest

Da wackeln dem Osterhasen die Ohren: Quer durch alle Genres sorgt die Oster-Aktion von oeticket für beste Unterhaltung in ganz Österreich.

Wien (OTS/LCG) - Back to Live! Das erste Jahr ohne Covid19-Einschränkungen startet bei oeticket mit österlichen Rabatten, bei denen alle auf ihren Geschmack kommen – und im Gegensatz zum Osternest nicht lange suchen müssen. Auf oeticket.com warten über 70 Top-Events im ganzen Land darauf, entdeckt zu werden. Von Pop und Rock, über Klassik und Kabarett, Schlager und Musical bis hin zu Austropop und Festivals findet sich alles, was sich heuer wieder sorgenfrei und lustvoll auf den Bühnen in ganz Österreich genießen lässt. Im oeticket-Osternest findet sich unter anderem auch das kürzlich angekündigte Österreich-Comeback von Robbie Williams am 22. Juli 2023 auf der Burg Hochosterwitz in Kärnten.

Findige Osterhasen entdecken vielfältige Höhepunkte des heimischen Veranstaltungskalenders wie beispielsweise:

P!NK in Wien

in Wien Lionel Richie auf der Burg Clam

auf der Burg Clam Simply Red mit „Summer 23“ auf der Burg Clam

mit „Summer 23“ auf der Burg Clam Sportfreunde Stiller und Turbobier in Moosburg

und in Moosburg Deep Purple in der Wiener Stadthalle und beim Messe Graz Open Air

in der Wiener Stadthalle und beim Messe Graz Open Air „Lovely Days“ mit Jethro Tull , Joss Stone u.v.a. im Schlosspark Esterházy Eisenstadt

, u.v.a. im Schlosspark Esterházy Eisenstadt Jack Johnson auf der Burg Clam

Suzi Quatro in Wien

in Wien Die Kultbands Münchener Freiheit und Spider Murphy Gang in Salzburg

„Wolfgang Ambros trifft Gert Steinbäcker“

Wolfgang Ambros in Tulln

in Tulln Hubert von Goisern mit „Neue Zeiten Alte Zeiten“ auf der Burg Clam

mit „Neue Zeiten Alte Zeiten“ auf der Burg Clam Seiler und Speer (fünfmal in Österreich)

(fünfmal in Österreich) Ina Regen in Klagenfurt

„Klassik am Dom“ in Linz mit unter anderen Norah Jones , Plácido Domingo , Eros Ramazotti und David Garrett

, , und „Götterklang trifft Donaugold“ mit Thomas Hampson , Andreas Schager und Lidia Baich in Tulln

, und in Tulln Elīna Garanča beim Klassik Open Air in Göttweig und Kitzbühel

beim Klassik Open Air in Göttweig und Kitzbühel „Jedermann Reloaded“ mit Philipp Hochmair in Graz

„Bergbauern Tour 2023“ von Melissa Naschenweng (neunmal in ganz Österreich)

(neunmal in ganz Österreich) Andreas Gabalier mit seiner „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu – Die Tour 2023“ in Wien und Linz

mit seiner „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu – Die Tour 2023“ in Wien und Linz Die Seer am Sonnegger See

am Sonnegger See Nik P. in Latschach

„Elisabeth – Das Musical“ vor dem Schloss Schönbrunn in Wien

„Afrika! Afrika!“ mit neuer Zeltshow (siebenmal in Österreich)

„Cavalluna“ in Salzburg, Wien und Graz

„Abba Mania – The Show“ (viermal in Österreich)

Stella Jones mit „The American Christmas Gospel“ in Wien

mit „The American Christmas Gospel“ in Wien Viktor Gernot mit „SCHIeFLIEGEN“ in Tulln

Live Entertainment: Unbegrenzte Auswahl im Osternest

Mit dem oeticket-Geschenkgutschein lässt der Osterhase die freie Wahl für grenzenloses Konzert- und Kulturvergnügen. Auch kurzfristig Entschlossene haben damit das richtige Geschenk im Osternest. Der Gutschein im hochwertigen Ticket-Design kann selbst ausgedruckt und personalisiert werden und lässt den Beschenkten die Wahl, wo sie unvergessliche Momente verbringen wollen. Gutscheine im Wert von zehn bis 100 Euro sind auf oeticket.com erhältlich.

