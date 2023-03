Bauernbund baut ersten Platz im Burgenland aus

Strasser und Süß gratulieren Nikolaus Berlakovich und seinem Team zu Erfolg bei LK-Wahl

Burgenland (OTS) - Die harte Arbeit des Burgenländischen Bauernbundes rund um Obmann und Spitzenkandidat DI Nikolaus Berlakovich hat sich gelohnt: Bei der Landwirtschaftskammerwahl am 26. März 2023 konnte man mit 74,16 % der Stimmen und einem Zuwachs von 2,1% den ersten Platz behaupten. Während die SPÖ-Bauern Stimmen verlieren, verfehlt die Freiheitliche Bauernschaft den Einzug in die Vollversammlung. Rund 1.650 Wahlkarten werden noch ausgezählt, das endgültige Ergebnis gibt es am Montagabend.

„Wir gratulieren dem Bauernbund und Nikolaus Berlakovich sowie allen Funktionärinnen und Funktionären zu diesem Erfolg. In schwierigen Zeiten zeigt sich, dass Beständigkeit Trumpf ist. Nun gilt es, den Auftrag der Wählerinnen und Wähler in die Tat umzusetzen und dem Vertrauen gerecht zu werden. Der Bauernbund wird sich weiterhin verlässlich um die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern im Burgenland kümmern“, so Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser und Bauernbund-Direktor Ing. Mag. David Süß.

Als Erstbetroffene des Klimawandels brauchen die Bauernfamilien im Burgenland die Untersützung der Politik, so Strasser: „Der Bauernbund ist eine starke Stimme für die bäuerlichen Familienbetriebe, wenn es darum geht, die Versorgung mit Lebensmitteln zu sichern. Das Ziel lautet, notwendige und sinnvolle Maßnahmen wie die Bewässerung gewisser Kulturen zu sichern, anstelle sich von klimaschädlichen Importen abhängig zu machen. Dieser Erfolg bestätigt die gute Arbeit des Bauernbundes in den vergangenen Jahren.“

Bauernbund-Direktor Süß gratuliert: „Nikolaus Berlakovich und sein Team im Burgenländischen Bauernbund waren und sind verlässliche Partner. Der unermüdliche Einsatz auf allen Ebenen hinterlässt seine Spuren und macht die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern hörbar. Starke Bauernbünde in den Ländern sind die Basis für eine erfolgreiche Arbeit im Bund. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Monaten viele politische Meilensteine wie die Ökosoziale Steuerreform, den Stromkostenbonus und das Versorgungssicherungspaket auf den Weg gebracht.“

Rückfragen & Kontakt:

Christian Esterl, BA

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

Tel.: +43 664 8850 9559

c.esterl @ bauernbund.at

www.bauernbund.at