VP-Sachslehner fordert Abschaffung der GIS-Landesabgabe

Mit Niederösterreich verzichtet bereits das dritte Bundesland auf die GIS-Landesabgabe – Rot-pinke Stadtregierung belastet Wienerinnen und Wiener weiterhin

Wien (OTS) - Während Niederösterreich unter der ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit der geplanten Einführung des ORF-Beitrags keine Landesabgabe mehr einheben wird, hält die rot-pinke Stadtregierung in Wien weiterhin an der Landesabgabe fest. Heftige Kritik ruft diese weiterhin geplante Einhebung bei der Wiener Volkspartei hervor, die bereits vor der Abschaffung der herkömmlichen GIS-Gebühr einen Verzicht auf die Landesabgabe forderte.

„Gerade in Zeiten der Teuerung ist es das Gebot der Stunde, überholte Gebühren im Sinne der Wienerinnen und Wiener zu streichen“, so die Mediensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Laura Sachslehner, die bereits im November 2022 einen Antrag zur Abschaffung der GIS-Landesabgabe in den Gemeinderat einbrachte.

„Was andere Bundesländer wie Oberösterreich, Vorarlberg und jetzt auch Niederösterreich bereits vorgemacht haben, ist auch in Wien höchst überfällig - nämlich die Abschaffung der Landesabgabe. 5,80 € schlägt die Stadt jedes Mal auf die GIS-Gebühr für die Wienerinnen und Wiener drauf“, so Sachslehner. Allein durch die klassischen Gebühren auf Wasser, Abwasser und Müllabfuhr, die durch das Valorisierungsgesetz jährlich erhöht werden, greift die Stadt Wien den Wiener Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern massiv in die Tasche. „Vor dem Hintergrund der enormen Teuerungen, die derzeit alle Wienerinnen und Wiener massiv fordern, ist es höchste Zeit, dass Wien diese Landesabgabe ebenfalls streicht und endlich aufhört, die Menschen in dieser Stadt zusätzlich zu belasten“, so Sachslehner abschließend.

