FPÖ – Nepp fordert Abschaffung der GIS-Landesabgabe auch in Wien

In Niederösterreich zeigt Udo Landbauer vor, wie man die Menschen entlastet

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert SPÖ-Bürgermeister Ludwig auf, auch in Wien die GIS-Landesabgabe abzuschaffen. „Während unter einem FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer die Menschen in Niederösterreich entlastet werden, sackelt der herzlose rote Raubritter Michael Ludwig die Wienerinnen und Wiener weiter aus. Es ist daher ein Gebot der Stunde, dass Wien nachzieht und ebenfalls diese Abgabe sofort streicht. Jeder Haushalt würde sich auf diese Weise 70 Euro ersparen“, so Nepp.

