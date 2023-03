Gaal/Nevrivy: Innovativer neuer Gemeindebau wird in der Seestadt übergeben

76 leistbare Gemeindewohnungen NEU im Quartier „Am Seebogen“ wurden kürzlich von ihren Bewohner*innen bezogen

Wien (OTS) - „Die Tradition des sozialen und geförderten Wiener Wohnbaus ist weltweit einzigartig. Mit dem neuen Gemeindebau in der Seestadt kann man in der Gegenwart schon den sozialen Wohnbau der Zukunft erleben. Die Stadt Wien baut – im Gegensatz zu anderen Metropolen - das leistbare Wohnungsangebot kontinuierlich aus und entwickelt es weiter. Gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten legt Wien damit ein starkes Bekenntnis zum leistbaren und ökologischen Wohnen in Top-Qualität ab. Der neue Gemeindebau im Quartier „Am Seebogen“ zeichnet sich durch höchste ökologische Standards und ein innovatives Wohnungsangebot aus. Die Aufteilung der Räume kann an geänderte Lebens- und Familiensituationen angepasst werden. Damit kann beispielsweise speziell auf Bedürfnisse von Alleinerziehenden eingegangen werden. Mit dem neuen Gemeindebau in der Seestadt ist ein weiterer Meilenstein gesetzt worden, der bereits international für Aufsehen gesorgt hat.“, unterstreicht Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

„Als Bezirksvorsteher freut es mich ganz besonders, dass die Stadt Wien auch in der Donaustadt mit neuen Gemeindebauten für leistbaren Wohnraum sorgt. Hand in Hand damit wird auch die Infrastruktur weiter ausgebaut. So gibt es gleich neben dem Gemeindebau einen neuen Kindergarten. Für noch mehr Freizeitangebote und Grün sorgt der neue Elinor-Ostrom-Park im Quartier ,Am Seebogen‘, der unmittelbar an den Gemeindebau angrenzt. Dort wurden nicht nur viele Bäume gepflanzt, die im Sommer für Abkühlung sorgen, sondern auch zahlreiche tolle Möglichkeiten zum Spielen und Erholen geschaffen“, hebt Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy hervor.

Nachhaltig für die Mieter*innen und den Klima- und Umweltschutz

Die Lage der Wohnhausanlage (WUP architektur, Freiraumplanung von Rajek Barosch) in der Mela-Köhler-Gasse 7 direkt am Elinor-Ostrom-Park und nahe der U2-Station „Seestadt“ erfüllt sowohl den Wunsch nach Spiel- und Erholungsmöglichkeiten als auch nach einer öffentlichen Verkehrsanbindung in nächster Nähe.

Ein ausgezeichneter ökologischer Standard ist durch den Einsatz von nachhaltigen Materialien, u.a. eines integrierten Wärmeverbundsystems für eine hohe Energieeffizienz, Fernwärme sowie PV-Anlagen gewährleistet.

„Der Gemeindebau passt mit seiner nachhaltigen Bauweise, den smarten Architekturlösungen und seiner Nutzungsoptimierung im Sinne der Leistbarkeit perfekt in die Seestadt. Ressourcenschonung und hohe Lebensqualität gehen hier Hand in Hand“, freut sich Gerhard Schuster, CEO der Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 über den Neuzugang.

Wohnungen mit viel individuellem Gestaltungsspielraum

76 innovative 1-bis 4-Zimmer-Wohnungen (42 bis 107 m2), darunter 2 Wohnen-/Arbeiten-Wohnungen sowie 2 Wohnungen für Rollstuhlfahrer*innen bieten ein maßgeschneidertes Angebot für Nutzer*innen aller Generationen, für Familien und Singles ebenso wie für Ein-Eltern-Haushalte.

Durch eine veränderbare Raumeinteilung können die Wohnungen leicht und rasch an persönliche Bedürfnisse angepasst, in kleinteilige Nutzungsbereiche gegliedert oder einfach als Lofts genutzt werden. Schiebewände sowie Zimmer mit zwei Zugängen gewährleisten eine hohe Flexibilität. Damit kann situationsabhängig Platz geschaffen werden - etwa für das Homeoffice, die Kinderbetreuung, eine Pflegerin oder andere individuelle Wohnbedürfnisse.

„Ein weiterer Meilenstein des sozialen Wohnbaues in Wien. Schiebeelemente schaffen veränderbare Grundrisse und machen die Wohnungen an unterschiedliche Lebenssituationen anpassbar“, hält Paul Steurer, Direktor der WIGEBA/GESIBA fest.

Großzügige umlaufende Balkone und große, raumhohe Fenster unterstreichen die hohe Qualität des Wohnungsangebots. Der Sonnenschutz wurde mittels hochwertigen Zip Screens ausgeführt, die auch starkem Wind widerstehen.

Waschküche, Kinderwagenraum und Gemeinschaftsraum, 3 Büros im Erdgeschoss, ein begrünter Innenhof mit Bewegungs- und Spielzonen, 165 Fahrradabstellplätze sowie ein Hausbetreuungszentrum ergänzen das Angebot. Für ausreichend Pkw-Stellplätze ist in einer Sammelgarage an der Süd-Ost-Ecke des Areals gesorgt.

Gute Nachbarschaft – von Anfang an!

Für die Bildung einer guten Hausgemeinschaft zeichnet das Nachbarschaftsservice wohnpartner verantwortlich. Die Serviceeinrichtung der Stadt Wien begleitet die neuen Mieter*innen mit gemeinschaftsbildenden und kommunikativen Maßnahmen, um die ersten Schritte im neuen Zuhause so angenehm wie möglich zu gestalten. Konkret sind Begrüßungsgespräche, Informationsveranstaltungen, ein Nachbarschaftsfest und Aktivitäten zur Förderung einer aktiven Nachbarschaft geplant. Zudem wird es Unterstützung bei der Ausgestaltung des Gemeinschaftsraums geben.

Ein Projekt der Internationalen Bauausstellung Wien

Das Quartier „Am Seebogen“ sowie der neue Seestädter Gemeindebau tragen das Qualitätsprädikat der Internationalen Bauausstellung Wien (IBA_Wien 2022) zur zukunftsfitten Gestaltung des sozialen Wohnens.

Sieben neue Gemeindebauten bereits übergeben

Rund 2.100 neue Gemeindebewohner*innen haben damit ihre Wohnungen bereits bezogen. Mit dem Karlheinz-Hora-Hof im 2. Bezirk, dem Barbara-Prammer-Hof und der Wohnhausanlage am Eisring Süd im 10. Bezirk, dem Wildgarten-Hof und Elisabeth-Schindler-Hof im 12. Bezirk, jenem in Neu Leopoldau im 21. Bezirk sowie dem Gemeindebau in der Seestadt im 22. Bezirk wurden insgesamt 926 leistbare und gleichzeitig qualitätsvolle Gemeindewohnungen NEU geschaffen.

„Die Gemeindebauten NEU entstehen in Stadtentwicklungsgebieten wie der Seestadt ebenso wie in innerstädtischen Gebieten. Jede der neuen Wohnhausanlagen ist modern, ökologisch und sozial nachhaltig gestaltet. Wien ist die einzige Metropole weltweit, die es schafft, hochwertige Wohnqualität mit erschwinglichen Mieten zu verbinden. Wiener Wohnen leistet dazu einen wesentlichen Beitrag“, so Vizedirektor Johannes Pritz, Wiener Wohnen. (Schluss)

