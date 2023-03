Eureka stellt eine neue Lösung für einen einfachen Frühjahrsputz vor

Frankfurt, Deutschland, 26. März 2023 (ots/PRNewswire) - Eureka, eine renommierte Staubsaugermarke, die sich innovativen Technologien widmet, hat eine neue Lösung für den Frühjahrsputz in Europa angekündigt. Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und den Käufern in der Region einen Vorteil zu bieten, hat Eureka einen seiner beliebtesten Staubsauger in Europa ausgewählt - den Eureka AK10.

Der Eureka Staubsauger AK10 target="_blank"> ist ein kabelloser Stabstaubsauger, der mehrere Funktionen erfüllen kann.

Einer der Hauptvorteile dieses Modells ist die starke Leistung seines hocheffizienten bürstenlosen Digitalmotors mit 450 W Leistung und einer Drehzahl von 110.000 U/min. Er ist bemerkenswert leise, hat dabei eine lange Standby-Zeit und ist für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben geeignet.

Dieser Stabstaubsauger verfügt außerdem über einen abnehmbaren, hochwertigen Akku mit 8*2500 mAh, der 60 Minuten Dauerbetrieb gewährleistet.

Er sammelt dank der 5-stufigen Zyklontechnologie und einer hervorragenden Saugleistung von 150 W kleinste Schmutzpartikel bis zu 0,3 Mikron.

Ein modernes LED-Display zeigt zur besseren Kontrolle den Reinigungsmodus und den aktuellen Batteriestatus an. Dieses Modell wird mit einer Fugendüse, einer Bürste und einem Verlängerungsschlauch für den Mehrzweckeinsatz geliefert, und der LED-Scheinwerfer macht die Reinigung unter den Möbeln noch effektiver.

Für die Lösung gibt es ein spezielles Frühjahrs-Sonderangebot vom 27. bis zum 29. März, währenddessen dieses Produkt exklusiv auf Amazon mit einem Rabatt von 30 % auf den aktuellen Preis von 259 EUR erhältlich sein wird.

Eureka Apollo Vacuum Reiniger ist ein weiterer beliebter Staubsauger des Zylindertyps target="_blank">

Ein effizienter 800 W-Motor gewährleistet eine zuverlässige Leistung. Mit einer starken Saugkraft von 200 W und einer großen Staubkapazität dank eines 2.2-liter Staubbehälters, der Staub und Schmutz absorbiert, ist Apollo ein sehr effektives Haushaltsgerät.

Aufgrund seines leichten und kompakten Designs, einschließlich der verstellbaren Teleskopstange, ist das Gerät in der Lage, mühelos unter Möbeln zu reinigen und in entfernte Ecken zu reichen, während die automatische Kabelaufwicklung die Aufbewahrung einfach macht.

Durch all diese Vorteile und den attraktiven Preis von nur 109 Euro auf Amazon ist Eureka Apollo Vacuum eine der beliebtesten Optionen von europäischen Käufern.

Über Eureka: 1909 gegründet, verfügt Eureka über eine lange Innovationsgeschichte im Bereich Staubsauger und Hausreinigung. Eureka verfügt über große Fertigungskapazitäten und bietet eine komplette Reihe von Staubsaugern in Europa und anderen Regionen, die sich dem Versprechen von Leistung, Qualität und Wert verschrieben haben.

