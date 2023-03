„IM ZENTRUM“: Mehrkampf um Parteispitze – Wer übernimmt die SPÖ?

Am 26. März um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Anfang nächster Woche fällt die Entscheidung, wer für den SPÖ-Vorsitz kandidieren darf. Bis Freitag Mitternacht waren Nominierungen möglich. Fest steht, dass aus dem Zweikampf zwischen der Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ein Mehrkampf wird. So hat unter anderem auch der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler seine Kandidatur um den Parteivorsitz bekannt gegeben. Erlebt die SPÖ einen demokratischen Prozess, wo am Ende ein von allen Seiten anerkannter SPÖ-Chef oder eine SPÖ-Chefin stehen wird? Oder werden mit jedem weiteren Kandidaten und jeder weiteren Kandidatin die Gräben vertieft und eine Einigung der Partei verhindert?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 26. März, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner „IM ZENTRUM“:

Verena Dunst – ANGEFRAGT

Landtagspräsidentin Burgenland, SPÖ

Andreas Babler – ANGEFRAGT

Kandidat für den SPÖ-Vorsitz

Gerhard Weißensteiner

Kandidat für den SPÖ-Vorsitz

Kathrin Stainer-Hämmerle

Politikwissenschafterin, FH Kärnten

Florian Klenk

Chefredakteur „Falter“

Herbert Lackner

ehem. Chefredakteur „profil“

