12. Bezirk: Sanierungsarbeiten in der Tivoligasse

Wien (OTS) - Am Montag, dem 27. März 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung der Fahrbahn in der Tivoligasse zwischen Ruckergasse und Aichholzgasse im 12. Bezirk. Am Kreuzungsplateau Aichholzgasse/Tivoligasse werden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Gehsteigvorziehungen hergestellt sowie der Gehsteig auf Höhe Tivoligasse 39 verbreitert. Zusätzlich werden im Herbst im Bereich Tivoligasse 30 zwei Bäume gepflanzt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Tivoligasse wird während der Bauarbeiten abschnittsweise von Ruckergasse bis und in Fahrtrichtung Rotenmühlgasse als provisorische Einbahn geführt. Die Autobuslinie 9A in Fahrtrichtung „Meidlinger Hauptstraße“ wird ab der Station „Tivoligasse“ über Rotenmühlgasse und Schönbrunner Schlossstraße umgeleitet. Die Haltestelle „Aichholzgasse“ wird für die Baudauer ersatzlos aufgelassen.

Örtlichkeit der Baustelle: 12., Tivoligasse zwischen Ruckergasse und Aichholzgasse

Baubeginn: 27. März 2023

Geplantes Bauende: 15. Mai 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49814

Mobil: +43 676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at